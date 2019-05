Europei Under 17 | Francia-Italia in diretta sulla Rai

LIVE Italia-Francia - Semifinale Europei Under17 in DIRETTA : gli azzurrini sfidano i Galletti : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, Semifinale degli Europei Under17 di calcio: gli azzurri vogliono la seconda finale consecutivo, dopo aver perso lo scorso titolo ai rigori contro l’Olanda, la quale disputerà la seconda Semifinale odierna con la Spagna. Quello che si prefigura tra Italia e Francia è uno degli scontri più belli che il calcio giovanile possa offrire al momento: da una parte i ragazzi di ...

Italia-Francia - Semifinale Europei Under17 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Si disputerà quest’oggi la Semifinale degli Europei Under 17 che mette di fronte l’Italia e la Francia. Il match si giocherà a Dublino, nel Tallaght Stadium, casa abituale degli Shamrock Rovers. L’Italia punta a qualificarsi per la sua terza finale in questa competizione giovanile continentale, dopo aver messo a segno un percorso netto, con quattro vittorie tra girone eliminatorio e quarti di finale. Per la Francia, invece, ...

Calcio - Europei Under 17 : Italia a caccia della finale - ostacolo Francia per arrivare all’ultimo atto : Sarà la Francia l’avversaria dell’Italia domani sera, a Dublino, nella semifinale degli Europei Under 17 in corso di svolgimento in terra irlandese. Da quando gli Under 17 hanno preso il posto degli Under 16 a questo livello di rassegna continentale, i transalpini hanno raggiunto tre volte la finale, mentre sono due le occasioni in cui gli azzurrini ci sono riusciti: 2013 e 2018, con sconfitta in entrambi i casi. Quello tra Italia e ...

Calcio - Mondiali Under20 2019 : i 21 convocati dell’Italia. Assente Tonali - che farà gli Europei Under21 : Il CT Paolo Nicolato ha diramato la lista ufficiale dei 21 calciatori convocati per i Mondiali Under 20 che scatterà in Polonia il prossimo 23 maggio: l’Italia è inserita nel Girone B con Messico, Giappone ed Ecuador. Gli azzurrini sono chiamati a confermare il terzo posto ottenuto due anni fa dai ragazzi dell’allora CT Alberico Evani. Nell’elenco spiccano almeno tre assenze eccellenti, ovvero quelle di Kean, Zaniolo e Tonali, ...

Italia-Francia - Semifinale Europei Under17 : data - programma - orario e tv : L’Italia affronterà la Francia nella Semifinale degli Europei Under17 di calcio. Oggi a Dublino gli Azzurrini hanno battuto 1-0 il Portogallo grazie alla rete di Franco Tongya, ottenendo così sia la qualificazione in Semifinale che il pass per i prossimi Mondiali in Brasile. Ora la squadra di Carmine Nunziata si troverà di fronte i transalpini, che ieri hanno travolto 6-1 la Repubblica Ceca. La sfida tra Italia e Francia si giocherà giovedì 16 ...

Calcio - Europei Under17 2019 : Italia-Portogallo 1-0. Tongya porta gli azzurrini ai Mondiali! : Ben oltre novanta minuti di sofferenza, ma al triplice fischio la gioia può esplodere: l’Italia Under 17 di Calcio centra la vittoria nei quarti di finale degli Europei di categoria e stacca così il pass per i Mondiali battendo il Portogallo per 1-0: è di Tongya al 26′ la rete che ci spinge alla rassegna iridata ed in semifinale nel torneo continentale. Gli azzurrini di Nunziata, dopo aver dominato il Girone D, incrociano i lusitani, ...

LIVE Italia-Portogallo Under17 1-0 - Quarti Europei 2019 in DIRETTA : prestazione sontuosa degli azzurrini - che battono il Portogallo e arrivano in semifinale!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valido per i Quarti di finale degli Europei di calcio Under 17, che si stanno svolgendo in questi giorni in Irlanda. Il Portogallo, dopo aver vinto contro Islanda (4-2) e Russia (2-1), e dopo esser uscito sconfitto al 90′ contro l’Ungheria (1-0), è approdato ai Quarti di finale come seconda classificata del Gruppo C. L’Italia, invece, nella fase a gironi ha ...

LIVE Italia-Portogallo Under17 1-0 - Quarti Europei 2019 in DIRETTA : azzurri in vantaggio - ma il Portogallo reagisce e sfiora il gol del pareggio con Araujio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valido per i Quarti di finale degli Europei di calcio Under 17, che si stanno svolgendo in questi giorni in Irlanda. Il Portogallo, dopo aver vinto contro Islanda (4-2) e Russia (2-1), e dopo esser uscito sconfitto al 90′ contro l’Ungheria (1-0), è approdato ai Quarti di finale come seconda classificata del Gruppo C. L’Italia, invece, nella fase a gironi ha ...

LIVE Italia-Portogallo Under17 1-0 - Quarti Europei 2019 in DIRETTA : azzurri in vantaggio con Tongya! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valido per i Quarti di finale degli Europei di calcio Under 17, che si stanno svolgendo in questi giorni in Irlanda. Il Portogallo, dopo aver vinto contro Islanda (4-2) e Russia (2-1), e dopo esser uscito sconfitto al 90′ contro l’Ungheria (1-0), è approdato ai Quarti di finale come seconda classificata del Gruppo C. L’Italia, invece, nella fase a gironi ha ...

LIVE Italia-Portogallo Under17 1-0 - Quarti Europei 2019 in DIRETTA : l’Italia si porta in vantaggio con Tongya! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valido per i Quarti di finale degli Europei di calcio Under 17, che si stanno svolgendo in questi giorni in Irlanda. Il Portogallo, dopo aver vinto contro Islanda (4-2) e Russia (2-1), e dopo esser uscito sconfitto al 90′ contro l’Ungheria (1-0), è approdato ai Quarti di finale come seconda classificata del Gruppo C. L’Italia, invece, nella fase a gironi ha ...

LIVE Italia-Portogallo Under17 0-0 - Quarti Europei 2019 in DIRETTA : azzurrini a caccia della semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valido per i Quarti di finale degli Europei di calcio Under 17, che si stanno svolgendo in questi giorni in Irlanda. Il Portogallo, dopo aver vinto contro Islanda (4-2) e Russia (2-1), e dopo esser uscito sconfitto al 90′ contro l’Ungheria (1-0), è approdato ai Quarti di finale come seconda classificata del Gruppo C. L’Italia, invece, nella fase a gironi ha ...

LIVE Italia-Portogallo Under17 - Quarti Europei 2019 in DIRETTA : azzurrini a caccia della semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valido per i Quarti di finale degli Europei di calcio Under 17, che si stanno svolgendo in questi giorni in Irlanda. Il Portogallo, dopo aver vinto contro Islanda (4-2) e Russia (2-1), e dopo esser uscito sconfitto al 90′ contro l’Ungheria (1-0), è approdato ai Quarti di finale come seconda classificata del Gruppo C. L’Italia, invece, nella fase a gironi ha ...

Italia-Portogallo - Quarti di finale Europei Under17 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Appuntamento con un pezzo di storia: l’Italia Under 17 oggi, lunedì 13 maggio, alle ore 17.30, oltre a disputare i Quarti di finale degli Europei di calcio di categoria contro il Portogallo, si gioca anche il primo match point per qualificarsi ai Mondiali: vincendo il pass sarebbe assicurato. Nel malaugurato di esito negativo della sfida, l’Italia però ha già la certezza di prendere parte allo spareggio tra le migliori due squadre ...

Calcio - Europei Under 17 2019 : l’Italia va a caccia della semifinale contro il Portogallo : Domani, al Tolka Park di Dublino, alle ore 17:30, l’Italia Under 17 affronterà i quarti di finale degli Europei di categoria. La formazione azzurra, vincitrice del girone D, affronterà il Portogallo, secondo nel gruppo C dietro all’Ungheria, rimasta imbattuta. Nel corso del torneo gli azzurrini hanno superato i loro tre incontri in modo convincente: 3-1 all’esordio contro la Germania, 2-1 contro l’Austria (con qualche ...