Polizia svizzera blocca il Circo Orfei | ' Non ha un attestato valido di sicurezza'

Anna Florence Reed - morta in albergo in Svizzera. Il fidanzato : “Gioco erotico finito male”. Ma la Polizia per ora non gli crede : Una pratica sessuale estrema e finita male oppure un atto violento deliberato o al culmine di un litigio? Sono le due ipotesi sulla morte di Anna Florence Reed, 22enne inglese, trovata morta in un albergo di Muralto, nel distretto di Locarno, in Svizzera. Il corpo è stato trovato senza vita nella vasca da bagno di una stanza dell’hotel Palma au lac, al quinto piano. Le autorità svizzere hanno fermato il fidanzato di Anna Florence, un ...