Anziani non autosufficienti | «ecco il care manager»

(Di venerdì 10 maggio 2019) In inglese si dice «long term». Tradotto, si tratta di assistenza alla non autosufficienza. In Italia ci sono quasi 3 milioni diche non sono in grado di svolgere autonomamente attività di base come muoversi da soli per poche centinaia di metri o salire e scendere una rampa di scale. Nei prossimi dieci anni cresceranno a 6,3 milioni. Sono solo una porzione della popolazione fragile over 65 che ammonta ormai, nel Paese, a oltre 14 milioni di persone. Anche in questo caso in crescita di quasi 5 milioni di individui nei prossimi 20 anni. Quel che preoccupa di questa parabola demografica è il mutamento della bilancia con la fascia di chi dovrebbe prendersi cura di loro: il rapporto degli over 65 sulla popolazione fra i 15 e i 64 anni passerà infatti dal 35 al 53%. Con tutte le conseguenze in termini di welfare, che in Italia significa soprattutto assistenza familiare. Cioè ...

