Picchia e rapina la ex fidanzata | poi tenta di tagliarle i capelli | arrestato

Picchia e rapina ex fidanzata - arrestato : PRATO, 9 MAG - Non accettava la fine della loro relazione sentimentale e per questo ha minacciato e rapinato la ex, tentando anche di tagliarle i capelli per punizione. E' successo a Prato. La donna è ...

Picchiano direttore e rapinano la banca : CAPANNORI, LUCCA,, 30 APR - Dopo aver picchiato il direttore per farsi consegnare il denaro due uomini hanno rapinato la filiale della Cassa di Risparmio di Volterra sulla via della Madonnina a Lunata,...

Rapina Bologna - negoziante Picchiato da due banditi : Bologna, 26 aprile 2019 " «Adesso ho paura , perché la sera qui rimango aperto solo io fino alle 22». Mahi Mamun, 38 anni, ha il naso ferito e un occhio nero. L'altra sera, erano circa le 21,30, due ...

Rapina violenta a Gardone Valtrompia : anziana legata e Picchiata : Gardone Valtrompia, Brescia,, 22 aprile 2019 - Rapina violenta a Magno di Gardone Valtrompia, nel pomeriggio di Pasqua. Una donna di 73 anni che era in casa sola è stata aggredita da due malviventi di ...

Anziana rapinata e Picchiata in casa. Radiografia choc : 'Una lama del coltello rimasta conficcata nel collo' : di Oscar De Simone C'è paura a Materdei dove da tempo - tra i residenti - si registrano numerosi furti in appartamento. Veri raid criminali che hanno visto come vittime 'prescelte', gli anziani del ...

Palermo : turista tedesco Picchiato e rapinato in piazza Bologni : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - Un turista tedesco è stato picchiato e rapinato appena uscito dal suo albergo, nella zona di piazza Bologni, a Palermo. Il turista è stato avvicinato da un uomo che prima gli ha chiesto dei soldi con la scusa di dover fare benzina e al 'no' ha reagito aggredendolo con c

Catania - anziana Picchiata e rapinata : il colpo organizzato dai tre nipoti : Un'anziana donna di Canatnia è stata malmenata da un uomo e una donna, che le hanno poi rubato un gioiello. Il colpo è stato organizzato dai tre nipoti, che erano in strada e facevano da "basisti".Continua a leggere

Bari - ragazza Picchiata - rapinata e palpeggiata in un treno : arrestato 36enne : Un brutto fatto di cronaca si è verificato ieri sera su un treno Intercity che proveniva da Bologna ed era diretto a Bari. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, proprio nei pressi della stazione molfettese, una 26enne sarebbe stata aggredita da uno sconosciuto. L'uomo, un 36enne successivamente arrestato dai Carabinieri, avrebbe preso a pugni e calci la giovane, rapinandola del suo borsellino. All'interno vi erano custodite ...

Choc a Firenze - coppia di anziani Picchiata in casa da rapinatori : Picchiati furiosamente e rapinati all'interno della loro abitazione. È quanto capitato la scorsa notte a due anziani coniugi, vittime dell"azione criminale di malviventi che si sono introdotti nella casa, situata nel quartiere dell"Isolotto a Firenze, salendo dal balcone.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, due uomini a volto coperto sono penetrati con la forza nell"appartamento situato al secondo piano di una palazzina, danneggiando la ...

Anziani Picchiati da rapinatori in casa : ANSA, - FIRENZE, 04 APR - picchiati da due rapinatori, che sono entrati nella loro abitazione forzando una porta finestra e poi li hanno malmenati facendosi consegnare le chiavi della cassaforte. E' ...

Palermo : giovane Picchiato e rapinato in centro - un arresto : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Un giovane di 22 anni è stato aggredito e rapinato questa notte, a Palermo, in piazza Gran Cancelliere, da tre uomini che gli hanno rubato il portafoglio e il cellulare. Immediato l'intervento dei carabinieri che poco dopo hanno arrestato Giovanni Salvatore Cardinale,

Aggrediscono e rapinano tre fan e Picchiano un bengalese : arrestati Traffik e Gallagher - rapper romani : Due rapper romani, di 23 e 25 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a Roma con l'accusa di rapina aggravata dall'uso di armi ai danni di quattro persone, una delle quali minorenne, dai Carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Roma su richiesta della Procura.Noti nello scenario "Trap" e "Hip hop" come "Traffik" e "Gallagher" sono accusati di aver aggredito la sera del 23 febbraio scorso tre ragazzi ...

Roma - ai domiciliari i trapper Gallagher & Traffik. “Rapinati e Picchiati tre adolescenti che volevano un autografo” : Erano stati avvicinati da tre ragazzini per farsi un selfie e farsi firmare qualche autografo. Per tutta risposta hanno sfoggiato i tirapugni e li hanno rapinati dei telefonini, minacciandoli. Scappando, hanno pure preso a pugni un bengalese di 50 anni che non c’entrava nulla nella vicenda. Per questo sono finiti agli arresti domiciliari i cantanti Gabriele Magi e Gianmarco Fagà, noti al pubblico come Gallagher & Traffik, rispettivamente 23 ...

Gallagher e Traffik - i rapper arrestati a Roma : rapinati 4 fan - Picchiato un bengalese : Hanno aggredito con un tirapugni e li rapinati dei loro telefoni cellulari tre fan che li avevano riconosciuti all'uscita della stazione Termini lo scorso 23 febbraio. Le tre vittime della...