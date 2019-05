Ajax come le azioni Juve | disastro in borsa dopo uscita da Champions League

Ajax-Tottenham - che frecciata di Mourinho agli olandesi : “hanno giocato come se affrontassero il Vitesse” : L’allenatore portoghese ha lanciato una frecciatina all’Ajax, eliminato dal Tottenham nel recupero della semifinale di ritorno José Mourinho benedice la finale tra Liverpool e Tottenham, un derby tutto inglese che nessuno si sarebbe mai aspettato dopo le due semifinali di andata. Sia Klopp che Pochettino sono riusciti a ribaltare però la situazione, staccando il pass per l’ultimo atto della Champions League ...

Ajax-Tottenham - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : La Champions League di calcio 2019 è giunta al suo penultimo capitolo, e questa sera vivrà la sfida di ritorno delle semifinali, in cui l’Ajax rivelazione del tonreo proverà a centrare l’accesso alla finalissima del Wanda Metropolitano di Madrid, affrontando il Tottenham, forte dell’1-0 della gara d’andata. La sfida si svolgerà mercoledì 8 maggio alle ore 21.00, presso la Johan Cruyff Arena di Amsterdam, e sarà visibile ...

Esclusiva Roberto Beccantini : “Allegri via? Serve taglio netto. Atalanta come l’Ajax” : Si tratta di una delle firme più autorevoli del giornalismo calcistico, e sportivo, italiano. Roberto Beccantini è una penna storica del nostro calcio e, nella sua carriera, ha lavorato nelle redazioni de La Stampa, Tuttosport e La Gazzetta dello Sport. Con il suo stile di scrittura unico e inconfondibile commenta ora sulle pagine di Eurosport […] L'articolo Esclusiva Roberto Beccantini: “Allegri via? Serve taglio netto. Atalanta ...

Ajax-Tottenham : come vederla in tv e streaming. Programma e probabili formazioni : La Champions League di calcio 2019 è giunta al suo momento della verità, e da domani vivrà le sfide di ritorno delle semifinali, in cui l’Ajax delle Meraviglie proverà a centrare l’accesso alla finalissima del Wanda Metropolitano di Madrid, affrontando il Tottenham, forte dell’1-0 della gara d’andata. La sfida si svolgerà mercoledì 8 maggio alle ore 21.00, presso la Johan Cruyff Arena di Amsterdam, e sarà visibile in ...

Tottenham - Pochettino : “Per battere l’Ajax basta giocare come… Messi” : Nel primo atto della semifinale tra sorprese Tottenham-Ajax, ha avuto la meglio la squadra olandese, ma è ancora tutto aperto in vista del ritorno. Lo sa bene Mauricio Pochettino, che indica nell’atteggiamento in campo di Messi contro il Liverpool l’esempio da seguire per ribaltare il risultato di martedì. Ecco le sue parole. “Se giochiamo come Messi, di sicuro abbiamo una chance. Se giochiamo come ha fatto lui senza ...

Diretta Tottenham-Ajax ore 21 : le probabili formazioni e come vederla in tv : ...Tottenham-Ajax IN Diretta SUL NOSTRO SITO DOVE vederla IN TV - Tottenham-Ajax è in programma alle 21 al Tottenham Stadium di Londra e sarà visibile in esclusiva in Diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport ...

On Air : Juve arbitro Champions. Mancini : «Facciamo come l'Ajax» : ROMA - Sei squadre per due posti, la volata Champions resta ancora incerta. La corsa al'Europa che conta si preannuncia intrigante come non lo era da anni e a deciderla potrebbe essere la Juventus di ...

Tottenham-Ajax - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Il momento della verità è ormai arrivato per le ultime quattro squadre superstiti della Champions League 2018-2019, con Tottenham e Ajax che si apprestano a scendere in campo questa sera alle ore 21.00 per l’incontro d’andata della prima semifinale della massima competizione calcistica continentale. Le due squadre in campo quest’oggi sono arrivate a questo punto della manifestazione a sorpresa, superando degli ostacoli ...

Gattuso : «Milan come l’Ajax? Nella vita tutto si può fare» : Non è stata sicuramente una stagione positiva per le squadre italiane in Europa. Giunti alle semifinali delle due massime competizioni europei per club – Champions ed Europa League –, nessuna squadra di Serie A è rimasta in corsa per un trofeo internazionale. Anche Gennaro Gattuso è intervenuto sulla questione, durante la conferenza stampa in vista […] L'articolo Gattuso: «Milan come l’Ajax? Nella vita tutto si può fare» è stato realizzato ...

Mourinho : 'La Juve ha sbagliato - ha fatto giocare l'Ajax come voleva' : José Mourinho torna sull'eliminazione della Juventus ai quarti di finale di Champions League. Ecco le sue parole, a RT Sport : ' La Juve ha lasciato giocare l'Ajax con la sua forza, li hanno lasciati giocare con le qualità che hanno . Hanno dei giovani fantastici, che ora hanno un po' più di esperienza rispetto a ...

Ajax e Tottenham - lezione al calcio europeo : ecco come si vince anche senza soldi : Sul mercato era finita 600 a zero, ma in campo questo non è servito al Manchester City per battere il Tottenham. Così come non erano bastati alla Juve i 112 milioni pagati per Ronaldo per superare l' Ajax dal monte ingaggi (53 milioni) pari a un quinto di quello bianconero (259). Così il 30 maggio i

Ajax - come vincere senza spendere : Nell'era dei social per capire da dove parte il modello Ajax basta guardare una delle stories sul profilo Instagram della squadra: giocatori che entrano in campo per l'allenamento portandosi in spalla le sacche dei palloni e le borracce. Un'immagine che spiega tanto della formazione olandese, la grande sorpresa di questa Champions League. Hanno eliminato prima il Real Madrid e poi la Juventus. Non solo, perché tanto al ...

Serie A - Percassi : 'L'Atalanta come l'Ajax? Occhio a volare troppo in alto' : L'Atalanta viaggia spedita, i tifosi sognano in grande, ma il presidente Antonio Percassi si mostra prudente: 'Mi dicono che matematicamente saremmo almeno quart'ultimi, quindi per la salvezza è fatta'...

Calcia come Pirlo - ha convinto l'Ajax : ecco Marin - l'erede di de Jong : Il mondo del calcio moderno è pieno di talenti che sperano di conquistarsi un posto futuro nel palcoscenico europeo . Uno di questi è Razvan Marin, centrocampista romeno classe 1996 che attualmente ...