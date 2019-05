Le notizie del giorno – Le parole di Conte sul suo futuro in Italia | retroscena Keita

Il Corriere della Sera raccolta le buone notizie del terzo settore calabrese nella Sala Napolitano : In occasione dello speciale dedicato alla Calabria, 'buone notizie' del Corriere della Sera oggi pomeriggio ha incontrato alcuni rappresentanti del terzo settore e del mondo accademico e culturale calabrese nella Sala Napolitano del Comune di Lamezia Terme, sede che di good news negli ultimi tempi non ne fornisce alcuna. I 2/3 della commissione che guida l'...

Ultime notizie Roma del 07-05-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno economica di apertura perché la Commissione Europea come abbiamo sentito poco fa nei titoli Italia ancora le Stime di crescita dell’Italia nel 2018 il PIL aumenta dello 0,9% nel 2019 del 0,1 Nel 2020 dello 0,7 della nuova stima il deficit Talea 2,5% nel 2019 è 3,5 Nel 2020 senza l’aumento dell’Iva m lebih 133,7 % ...

Nuoto – Brutte notizie per Paltrinieri : problemi al gomito per l’azzurro - entità dell’infortunio e tempi di recupero : Infortunio al gomito destro e due settimane di stop per Gregorio Paltrinieri. Il campione olimpico dei 1500 stile libero salterà ritiro in altura di Flagstaff Il campione olimpico dei 1500 stile libero Gregorio Paltrinieri ha riportato una distorsione del gomito destro da iperestensione al momento del tocco vincente sul tabellone della 5 chilometri, a Miami. Previste due settimane di riposo e fisioterapia di recupero. L’infortunio ...

Ultime notizie Roma del 07-05-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli se le borse asiatiche che affondano con gli indici della Cina in forte calo dopo le minacce di Donald Trump per darti al 25% sull’importo di 200 miliardi di dollari di beni made in Cina in rosso anche i futures su indici azionari statunitensi che sono scivolati di circa il 2% La minaccia affidata ieri a Twister dal Trump affonda le borse cinesi ...

Come sta Noemi - ultime notizie : bollettino medico del 7 maggio 2019 : Come sta Noemi, ultime notizie: bollettino medico del 7 maggio 2019 Come sta Noemi? Quali sono le ultime notizie a riguardo e cosa dice l’ultimo bollettino medico quando siamo a martedì 7 maggio? La bambina di 4 anni gravemente ferita da un proiettile calibro 9 nel corso della sparatoria avvenuta a Napoli, in piazza Nazionale, lo scorso 3 maggio, è attualmente ricoverata all’ospedale Santobono. È ancora in condizione grave, ma stabile. ...

Ultime notizie Roma del 07-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione e Luigi in studio aperto un’inchiesta della procura di Milano senza ipotesi di reato né indagati sull’acquisto da parte del sottosegretario Armando Siri di una palazzina a Bresso nel Milanese attraverso di mezzo milione di euro con una Banca di San Marino Io sono tranquillo Se o si viene contestato di avere un mutuo è un reato che compiono ...