Nba | Rockets-Warriors 2-2 dopo gara 4

Playoff Nba - Houston-Golden State 112-108 gara-4 : Harden supera Durant - pareggio Rockets : Houston Rockets-Golden State Warriors 112-108 Golden State ancora una volta vince il primo quarto, come sempre fatto fin qui nella serie, +3 in gara-4, ma quando mette in campo la propria second unit ...

Basket - Nba Playoff 2019 : i Milwaukee Bucks volano sul 3-1 con Antetokounmpo - gli Houston Rockets raggiungono i Golden State Warriors sul 2-2 : La notte delle semifinali di Conference, in NBA, regala un verdetto che sembra avvicinarsi sempre di più e un altro che, invece, è in ogni caso rinviato alla sesta partita. Andiamo a vedere cos’è successo nei due incontri giocati stanotte. I Milwaukee Bucks vincono al TD Garden contro i Boston Celtics per 101-113 e si guadagnano la possibilità di tornare in finale di Eastern Conference a 18 anni dall’ultima volta (in cui furono i ...

Risultati Playoff Nba – La notte di Harden e Antetokounmpo : pari Rockets - 3-1 Bucks! : Gli Houston Rockets superano i Golden State Warriors grazie ad un super James Harden e rimettono la serie in parità, la prova di Antetokounmpo regala il 3-1 ai Bucks sui Celtics: i Risultati dei Playoff NBA Big match e grandi emozioni nella notte italiana per gli appassionati del basket NBA. Di scena due semifinali di Conference caldissime, capaci di regalare spettacolo e verdetti importanti. È la notte di James Harden che colleziona 38 ...

Playoff Nba – Draymond Green - lo slalom fra le sexy cheerleader dei Rockets diventa virale! [VIDEO] : Draymond Green finisce nel bel mezzo della coreografia delle cheerleader degli Houston Rockets: il goffo slalom nel tentativo di evitarle diventa subito virale sui social Gara-3 della semifinale di Conference fra Houston Rockets e Golden State Warriors è stata decisiva per il prosieguo della serie. La franchigia texana è riuscita a mantenere il fattore campo nella prima delle due gare casalinghe, accorciando il punteggio che la vede sotto ...

Nba - Harden show - i Rockets ripartono - Warriors ora avanti 2-1 : Houston, 4,-Golden State, 1, 126-121 d.t.s., 1-2 nella serie, Non basta un Kevin Durant a tratti assolutamente surreale, i Rockets rispondono colpo su colpo alle prodezze di KD e con le unghie, il ...

Playoff Nba - Houston-Golden State Gara-3 126-121 OT : i Rockets accorciano sul 2-1 : Houston Rockets-Golden State Warriors 126-121 OT Se c'è un modo in cui doveva concludersi la stagione degli Houston Rockets, era un isolamento in punta di James Harden seguito da un suo step-back da ...

Nba - Houston 0-2 e spalle al muro : dove devono migliorare i Rockets in gara-3 : Un lusso che i texani non possono certamente permettersi in gara-3, quella che potrebbe già decidere i destini della loro stagione: da seguire live, a partire dalle 2.30, stanotte su Sky Sport NBA.

VIDEO Playoff Nba : i Golden State Warriors vincono anche gara-2 e mettono spalle al muro gli Houston Rockets : I Golden State Warriors non lasciano scampo agli Houston Rockets e vincono anche gara-2 alla Oracle Arena con il punteggio di 115-109. La semifinale della Western Conference passa quindi sul 2-0 per i campioni in carica che hanno visto il solito immarcabile Kevin Durant (29 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e 2 stoppate) Steph Curry che, nonostante un problema al dito chiude con 20 punti, quindi Klay Thompson ne scrive 21, mentre Draymond Green ...

Nba - Cancellati i Rockets e le polemiche arbitrali : Golden State alza nuovamente l'asticella : Questa volta gli arbitri non sono stati chiamati in causa: nonostante la stretta misura del successo, 115-109, in gara2, il punto del 2-0 per Golden State nella serie contro Houston non ha ammesso ...

Nba playoff : Warriors sul 2-0 coi Rockets - per Harden occhio k.o. : Si sono ribattezzati Hamptons Five, perenne ricordo di quella 'gita', il reclutamento di Kevin Durant, nella zona balneare vip poco fuori New York che nell'estate 2016 ha cambiato l'Nba. Sono ...

Playoff Nba - infortunio per Steph Curry : botta alla mano e dito lussato contro i Rockets : Il livello di intensità mentale e fisica dei Playoff viene spesso definito come di difficile comprensione per chi non passa su quei parquet almeno una volta. Ogni pallone pesa come un macigno, alle ...

Playoff Nba - Golden State è troppo forte per Houston : Rockets sotto 0-2 nella serie : Golden State Warriors-Houston Rockets 115-109 Quando il gioco si fa duro, conviene ricorrere alle armi migliori che si hanno a disposizione. Per questo Steve Kerr non solo ha lanciato per la seconda ...

Playoff Nba – Antetokounmpo super - i Bucks pareggiano la serie : Golden State prende il largo sui Rockets : Milwaukee pareggia la serie, Golden State aumenta il vantaggio sui Rockets: i risultati di Gara-2 dei quarti di finale dei Playoff NBA Sono andate in scena nella notte italiana importanti sfide di NBA valide per i quarti di finale dei Playoff del campionato 2019. I Milwaukee Bucks hanno trionfato in casa contro i Boston Celtics per 123-102, trascinati da un ottimo Antetokounmpo, a referco con 29 punti e 10 rimbalzi. La serie torna dunque ...

Playoff Nba – Sospiro di sollievo Rockets : niente sospensione per Chris Paul - solo 35.000$ di multa : Dopo l’espulsione rimediata in Gara-1 della semifinale di Conference, Chris Paul è stato multato per una somma di 35.000 dollari: scongiurata l’ipotesi sospensione Finale incandescente in Gara-1 della semifinale di Conference fra Houston Rockets e Golden State Warriors. La franchgia texana ha avuto la palla del 103 pari a pochi secondi dalla fine, ma la tripla di James Harden è stata sputata fuori dal ferro. Il pallone è finito fra le mani ...