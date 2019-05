Amanda Knox tornerà in Italia per partecipare al Festival della giustizia penale a Modena (Di martedì 7 maggio 2019) Amanda Knox tornerà presto in Italia: la giovane americana assolta definitivamente dall’accusa di omicidio di Meredith Kercher avrebbe accettato l'invito a partecipare alla prima edizione del Festival della giustizia penale in programma a Modena dal 13 al 15 giugno. Parteciperà a un incontro sul tema “Il processo penale mediatico”.



