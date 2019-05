Pensioni | Quota 41 | conti pubblici preoccupanti e la riforma potrebbe saltare

Blastingnews

(Di lunedì 6 maggio 2019) Non ci sono buone notizie per tutti coloro che sperano in unastica volta ad azzerare in via definitiva la tanto odiataFornero entrata in vigore nel 2012. Dopo l'approvazione della100, infatti, è ipotesi dell'Esecutivo giallo-verde completare l'assetto del sistema previdenziale italiano con l'entrata in campo della41 per tutti.Come ormai noto, il famigerato sistema delle quote è una misura in via sperimentale solo per un triennio e, a partire dal 2022,essere sostituita con41 al fine di coinvolgere una più ampia platea di beneficiari. La misura, infatti, inizialmente prevista per i lavoratori precoci,garantire la copertura previdenziale a tutti i lavoratori dopo il raggiungimento di almeno 41 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica e senza penalizzazioni sull'assegno ...

