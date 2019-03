Italia-Liechtenstein 6-0 | le pagelle di CalcioWeb | Quagliarella il migliore | bene ...

E’ un’Italia straripante - sei reti al Liechtenstein : torna al gol in azzurro Quagliarella [FOTO] : 1/49 Fabio Ferrari/LaPresse ...

VIDEO Italia-Liechtenstein 6-0 - Highlights - gol e sintesi Qualificazioni Europei 2020. Doppietta di Quagliarella - segna Kean : L’Italia ha sconfitto il Liechtenstein per 6-0 nel match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Gli azzurri si sono imposti con grande autorevolezza allo Stadio Tardini di Parma contro un avversario modesto che non incuteva particolari timori, la nostra Nazionale sale al comando del girone con due vittorie all’attivo. Sensi ha sbloccato il risultato con un bel colpo di testa al 17′, pochi minuti dopo è ...

Italia-Liechtenstein 6-0 - Qualificazioni Europei 2020 : azzurri spumeggianti - spettacolo e valanga di gol. Doppietta Quagliarella : L’Italia ha sconfitto il Liechtenstein per 6-0 nel match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020 e si conferma al comando del gruppo J, a quota sei punti con due lunghezze di vantaggio su Grecia e Bosnia Erzegovina che hanno pareggiato nello scontro diretto per 2-2. Allo Stadio Tardini di Parma gli azzurri non hanno avuto particolari problemi contro un avversario modesto e dominato nel primo tempo chiuso sul risultato di 4-0, i ...

Pagelle Italia-Liechtenstein 6-0 - Qualificazioni Europei 2020 : dominio degli azzurri - brillano Verratti e Quagliarella : L’Italia domina al Tardini di Parma e travolte 6-0 il Liechtenstein nella seconda giornata delle Qualificazioni per gli Europei 2020 di calcio. Andiamo quindi a scoprire i voti dei giocatori in campo con le Pagelle del match. ITALIA Sirigu 6: come prevedibile viene chiamato poche volte in causa. Nei pochi interventi che fa è comunque sempre attento Mancini 6: la maglia della Nazionale pesa e ci si poteva aspettare qualcosa di più da lui. ...

Italia-Liechtenstein - sorrisi per tutti : da Quagliarella a Pavoletti - passando per Kean e Sensi - serata di festa al Tardini : Italia-Liechtenstein è stata una gara ricca di reti ed emozioni per gli azzurri, anche se il valore dell’avversario non era certo dei più elevati Italia-Liechtenstein non si può certo dire che sia stato un test probante per la Nazionale di Roberto Mancini. Un 6-0 però si sa, dà certamente morale al gruppo azzurro che si sta pian piano consolidando trovando certezze a suon di gol e vittorie. Tra esordi, ritorni e record, questa sera ...

Euro 2020 - Italia-Liechtenstein 6-0 : 22.37 Continua a far bene l'Italia giovane di Mancini: a Parma sommerso 6-0 il Liechtenstein, compagine comunque troppo modesta per un giudizio completo. Mancini cambia sette elementi rispetto a sabato.Il risultato si sblocca al 17' su colpo di testa di Sensi (cross di un brillantissimo Spinazzola). E al 32' torna al gol Verratti con una pregevole spunto personale. Atteso, Quagliarella fa doppietta su rigore (35' e 48' 1°t.) diventando il ...

