Roma | stop Florenzi | Napoli si allontana

Blocco auto Roma - domenica ecologica/ 24 marzo stop traffico fascia verde : le deroghe : Blocco traffico auto a Roma Capitale, il 24 marzo l'ultima domenica ecologica: orari, multe e stop traffico. Le deroghe: chi può circolare?

Rotta scala - stop fermata metro Roma : ANSA, - Roma, 21 MAR - La fermata Barberini della metro di Roma è stata chiusa stamani per il cedimento del gradino di una scala mobile. Da ottobre è ancora chiusa un'altra stazione centrale, ...

Stadio Roma - Baldissoni : “arresto De Vito? Nessuno stop” : “Il progetto dello Stadio della Roma è complesso. Dopo oltre un anno e mezzo pensare che ci siano degli atti viziati è molto difficile, come ripete il pm di Roma. Sulla procedura non ci possono essere dubbi, noi non come società abbiamo diritto a vederlo realizzato”. Sono le dichiarazioni del vicepresidente della Roma, Mauro Baldissoni che ha commentato così l’arresto del presidente dell’assemblea capitolina, ...

Roma - il Pm Ielo : «Nessuno stop al progetto per il nuovo stadio» : progetto nuovo stadio Roma – «Non c’è alcun impedimento che parte dalla Procura all’iter del progetto stadio della Roma. Il Club giallorosso è estraneo ai fatti». Con queste parole il Pm Paolo Ielo si è espresso durante l’incontro con la stampa, che si è tenuto nella sede della Procura a piazzale Clodio, a seguito dell’arresto […] L'articolo Roma, il Pm Ielo: «Nessuno stop al progetto per il nuovo stadio» è stato realizzato da Calcio ...

Aerei - Norwegian verso l'addio all'Italia. Stop a tutti i 737 da Roma dal primo aprile : MILANO - Il terremoto che sta colpendo Boeing e a cascata tutte le compagnie aeree, costrette in molti Paesi a tenere a terra i velivoli 737 MAX dopo la tragedia aerea in Etiopia, comincia ad avere ...

Roma : fugge a stop Carabinieri con auto sequestrata - uomo in manette : Roma – Questa mattina verso le ore 3.40, a Roma, in viale di Tor Bella Monaca, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati, allo scopo di procedere ad un normale controllo, si accostavano ad una Mercedes classe A in sosta al margine della carreggiata con motore acceso e con a bordo un uomo il quale, accortosi dei militari, allo scopo di eludere il controllo, ingranava la marcia dandosi a repentina fuga. I ...

Roma - stop a soste selvagge : a processo chi parcheggia male e blocca passaggio : Sono un centinaio le segnalazioni che l'Atac ha fatto presente in Procura: da qui nasce la decisione dei pm di dichiarare guerra nei confronti di chi ostruisce il regolare passaggio degli autobus a Roma - si legge su Tgcom: motorini al centro della carreggiata, parcheggi in doppia fila e addirittura in terza.La maxi-indagineFino ad ora sarebbero dieci gli automobilisti coinvolti nella maxi-indagine: le violazioni sarebbero durate per circa 30 ...

Scaletta Vasco Rossi 2019 : quali canzoni ci saranno a Roma - Milano - Napoli e Torino per il Vasco Non Stop Live : Nei pRossimi paragrafi vedremo quali saranno le date e le tappe del Tour di Vasco Rossi 2019, ci faremo un’idea della Scaletta del Vasco Non Stop Live 2019 e riporteremo le indiscrezioni basandoci sulle scalette dei precedenti concerti quali Roma, Milano, Napoli, Torino. Ritorna a grande richiesta il mito indiscusso del rock italiano: Vasco Rossi. Dopo il successo del Modena Park nel 2017, anche detto la ‘tempesta perfetta’, che ha coinvolto ...

Stop alla Mezza Maratona serale di Roma : niente permessi : ... in un momento delicato in cui vive l'economia locale. L'Italia Marathon Club, nonostante questo ulteriore segnale di chiusura, con la sua esperienza di 24 anni di organizzazione della Maratona di ...

Roma - infortunio per Manolas : tre settimane di stop - è emergenza in difesa : Si ferma ancora, Kostas Manolas, per un problema fisico. Gli ultimi esami medici hanno dato come prognosi tre settimane di stop per il difensore greco, che dunque tornerà a disposizione soltanto dopo ...

Ambiente : STOP ai diesel Euro4 in Emilia Romagna : Cattive notizie per la Regione Emilia-Romagna. Dal 5 marzo scatteranno infatti di nuovo le misure d’emergenza dovute allo smog in sette capoluoghi di provincia: Bologna, Ferrara, Forli’-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini. STOP ai diesel Euro4 fino a giovedi, fanno eccezione quindi solamente Piacenza e Parma dove non si sono verificate le condizioni per l’attivazione delle misure che, ricordiamo, sono necessarie ...

Venerdì sciopero a Roma : bus - metro e treni a rischio stop : Roma – Venerdi’ 8 marzo a Roma trasporto pubblico a rischio per gli scioperi di 24 ore, indetti da Cobas e Usb, sulla rete Atac e per le proteste di 24 e 4 ore (8.30-12.30) proclamate da Usb e Faisa Cisal sui bus periferici della Roma Tpl. Per quanto riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Sulla rete Atac gli scioperi interesseranno bus, tram, ...

Smog Roma : “Dal 1 Novembre stop agli Euro 3 nell’Anello Ferroviario” : Dal 1 Novembre stop alle vetture Euro 3 nella Ztl Anello Ferroviario di Roma. Lo scrive su Facebook il sindaco Virginia Raggi, ribadendo quanto gia’ annunciato nelle scorse settimane. Sono interessati circa 24mila residenti, per il sindaco “una scelta necessaria per salvaguardare la salute dei cittadini in quanto misura necessaria per combattere le cause dell’inquinamento atmosferico”. L'articolo Smog Roma: “Dal 1 ...

Roma - da novembre stop vetture Euro 3 : "Dal 1° novembre stop alle vetture Euro 3 nella Ztl Anello Ferroviario . Interessati circa 24mila residenti: una scelta necessaria per salvaguardare la salute dei cittadini in quanto misura ...