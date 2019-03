Facebook | rimossi 1 | 5 mln video della strage in Nuova Zelanda

Nuova Zelanda - 1 - 5 milioni di video dell'attentato rimossi da Facebook - : L'azienda ha messo in campo "tecnologia e persone" per bloccare e cancellare tutti i video della strage di Christchurch che ancora circolano sul social. Facebook era finito al centro delle polemiche ...

