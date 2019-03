rainews

(Di venerdì 15 marzo 2019) Vertice a Palazzo Chigi su decreto sblocca cantieri. "La battaglia per le infrastrutture, per le opere di interesse nazionale e per trasporti sostenibili rappresentano la base di una seria politica a tutela dell'ambiente". A parlare sono idelle principali sigle sindacali - Cgil, Cisl e Uil - che oggiinal fianco dei. L'apputamento è in...

L_Stanzione : RT @FiltCgil: Domani in piazza con lavoratori edili e studenti. Battaglia per infrastrutture, opere interesse nazionale e trasporti sosteni… - McLarenBlogF1 : #Lavoratori edili scendono in piazza. I sindacati: 'Servono piano per investimenti e infrastrutture' - UilTrapani : RT @Tp24it: Sciopero generale. A Roma anche la Uil e i lavoratori edili trapanesi -