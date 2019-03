FridaysForFuture | l' Italia non sta facendo la sua parte

huffingtonpost

(Di venerdì 15 marzo 2019) Grazie alla mobilitazione in circa 100 paesi della generazione di Greta Thunberg, con la significativa adesione di circa 12 mila scienziati e ricercatori di tutto il mondo, pare che anche l'attenzione verso la crisi più importante di questa nostra epoca, quella climatica, stia aumentando.Più che prediche generiche che lasciano il tempo che trovano, sarebbe bene fare il punto sul nostro impegno per il clima. "L'impegno mondiale è insufficiente, ma l'fa la sua": questa è l'opinione che spesso leggo. Ma è veramente così? Vediamo cosa dicono i numeri.Intra il 2005 e il 2014 le emissioni nazionali di gas serra -secondo i dati ufficiali di ISPRA- sono diminuite da 581 a 425 MtCO2eq: un calo importante, del 26,8%, nel quale ha avuto un peso rilevante una grave recessione economica insieme ad una buona crescita delle fonti ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.