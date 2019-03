Pena ridotta | l' avvocato della famiglia della vittima a Tgcom24 | Riconosciuto il

FEMMINICIDIO GENOVA - Pena RIDOTTA/ Conte 'Nessuna attenuante per reazioni emotive' : PENA RIDOTTA a 16 anni ad un marito illuso dalla moglie: il giudice tiene conto delle attenuanti, Conte commenta la sentenza choc.

Il gip di Genova : "La Pena ridotta? Anche un assassino può fare Pena. C'è omicidio e omicidio : liberi di commentare - ma il diritto è un'altra cosa" : Illuso, arrabbiato e deluso dai tradimenti della moglie. Il giudice Silvia Carparini che ha ridotto da 30 a 16 anni di carcere la pena del cinquantenne Javier Napoleon Pareja Gamboa per aver ucciso la compagna Angela Coello Reyes, spiega i motivi della sentenza in cui si legge che "l'uomo è stato mosso da un misto di rabbia e disperazione, profonda delusione e risentimento; ha agito sotto la spinta di uno stato d'animo molto intenso, non ...

Preda di tempesta emotiva - Pena ridotta : 13.34 Una "tempesta emotiva" determinata dalla gelosia può attenuare la responsabiità di chi uccide. Anche sulla base di questo ragionamento la Corte di appello di Bologna ha quasi dimezzato la pena a Michele Castaldo, 57 anni, omicida reo confesso di Olga Matei, che strangolò a ottobre 2016 a Riccione. In primo grado era stato condannato a 30 anni Nella sentenza si spiega che la "soverchiante tempesta emotiva" provocata dalla gelosia,e che si ...

Uccise il socio a coltellate - Pena ridotta in appello per l'ex conduttore tv : La Corte d'assise d'appello che ha escluso l'aggravante della premeditazione per Alessandro Cozzi: cancellato l'ergastolo,è...

Corruzione : Roberto Formigoni va in carcere - Pena ridotta a 5 anni e 10 mesi : La Cassazione ha confermato la condanna per Corruzione che gli era stata inflitta a settembre 2018 in appello per il caso Maugeri, per Roberto Formigoni, ex governatore della Lombardia si aprono ora le porte del carcere. La pena è scesa da 7 anni e mezzo a 5 anni e 10 mesi perché alcuni capi d’accusa sono prescritti. Andrà comunque in carcere perché la legge cosiddetta «spazzacorrotti» non contempla i benefici penitenziari, come gli arresti ...

«Trattamento inumano in carcere» - Pena ridotta per il boss Zagaria : Durante la detenzione in varie carceri italiane ha subito «un trattamento inumano e degradante» e per questo motivo il magistrato di sorveglianza di Cuneo Stefania Bologna ha ridotto la...

Lo sfogo della mamma di Vannini : "Per loro Pena ridotta - io sconto l'ergastolo di una vita senza mio figlio" : "Continuo a chiedermi se potevo salvarlo, se potevo stargli vicino. Mi sveglierò mai da questo brutto sogno?". Una pena drasticamente ridotta rispetto alla sentenza in primo grado, la sensazione di non aver ottenuto giustizia. La mamma di Marco Vannini non si capacità per la decisione presa dalla Corte d'appello, che ha ridotto da 14 a 5 anni di carcere la pena per Antonio Ciontoli, accusato di aver ucciso involontariamente il ...