Barcellona | in arrivo il rinnovo di Jordi Alba

Il Barcellona pronto per il Clasico : in arrivo una maglia speciale : Barcellona maglia speciale Clasico. Il Clasico, ovvero la sfida tra Real Madrid e Barcellona, è un appuntamento davvero imperdibile per ogni appassionato, ma questa volta ci sarà la possibilità di fare una vera e propria full immersion con lo spettacolo tipico dell calcio spagnolo. Le due squadre si sono infatti sfidate già ieri sera con […] L'articolo Il Barcellona pronto per il Clasico: in arrivo una maglia speciale è stato realizzato da ...

Barcellona - rinnovo in arrivo per Alba : Il Barcellona vuole blindare Jordi Alba . Come scrive Sport , i blaugrana sono pronti a offrire un rinnovo quinquennale al terzino, seguito anche dalla Juventus.

Messi Cirque - l’arrivo del numero 10 del Barcellona all’evento con la moglie Antonella Roccuzzo [GALLERY] : Leo Messi inaugura il suo Messi Cirque al Camp Nou: l’arrivo della Pulce alla presentazione del progetto che racconterà la sua vita Leo Messi, Cirque Du Soleil e Sony insieme per realizzare un progetto tutto dedicato alla vita del calciatore del Barcellona. L’argentino si è presentato questa sera al Camp Nou per il taglio del nastro e l’inaugurazione del ‘Messi Cirque‘, che celebra la carriera della Pulce, ...

Huawei lancia il 5G. E lo smartphone pieghevole in arrivo fra un mese a Barcellona : Il colosso cinese presenta a Pechino Balong 5000, il versatile modem che consentirà la navigazione sulle reti ultraveloci di nuova generazione

Huawei lancia il 5G : lo smartphone pieghevole in arrivo fra un mese a Barcellona : Si tratta, stando alle parole del capo del gruppo, del 'modem 5G più potente del mondo'. Contrariamente allo Snapdragon X50 visto il mese scorso alle Hawaii, il piccolo modem che arricchirà i chipset ...

Huawei lancia il 5G : lo smartphone pieghevole in arrivo fra un mese a Barcellona : Il colosso cinese presenta a Pechino Balong 5000, il versatile modem che consentirà la navigazione sulle reti ultraveloci di nuova generazione

Huawei lancia il 5G : primo smartphone in arrivo fra un mese a Barcellona : Il colosso cinese presenta a Pechino Balong 5000, il versatile modem che consentirà la navigazione sulle reti ultraveloci di nuova generazione

Calciomercato Barcellona - ufficiale l'arrivo di Todibo : in blaugrana dall'1 luglio 2019 : ... hanno fatto in modo che secondo diversi addetti ai lavori potesse essere paragonato al connazionale Raphael Varane, perno difensivo del Real Madrid e della Nazionale campione del mondo in carica, ...