Per il Vaticano lo scandalo degli abusi è l'ultima occasione Per riformarsi : ... comprensibile e anche, perché no, problematica per la chiesa, d'altro canto esistono comunque posizioni diverse nel mondo ecclesiale sul tema,. Aprire ai laici Collegata a questo aspetto, è emersa ...

Papa Francesco in Pericolo - complotto in Vaticano : il libro che svela i rischi che corre il Pontefice : Di questi tempi girano molte voci sul Santo Padre, compresa la critica di essere troppo vicino a posizioni marxiste. In realtà, chi conosce minimamente le vicende storiche della sua esistenza è costretto a ricredersi. Su Bergoglio se ne sono dette tante, eppure c' è un punto fondamentale che coglie

Pedofilia - racconto choc al summit vaticano : “Abusata da prete Per 13 anni - ho abortito 3 volte” : Il drammatico racconto di una donna africana al summit sulla Pedofilia nella chiesa in corso in vaticano. "Dall’età di 15 anni ho avuto relazioni sessuali con un prete e il sacerdote mi ha fatto abortire molto semplicemente perché egli non voleva usare profilattici o metodi contraccettivi, se non lo facevo mi picchiava"Continua a leggere

Il Vaticano conferma : «Ci sono linee guida Per i sacerdoti padri» : Vincent Doyle, psicoterapeuta irlandese, è nato dalla relazione fra una donna e un sacerdote, quello che pensava fosse il suo padrino. Lo ha scoperto quando aveva 28 anni e, dopo lo smarrimento iniziale, ha creato un gruppo di sostegno per le altre persone nelle sue condizioni. Si chiama Coping International e conta 50 mila iscritti di 175 Paesi del mondo: i figli di preti sono molti di più rispetto a quanti lui stesso potesse immaginare. Tanto ...

Pedofilia. Religiosi : abbassiamo capo Per la vergogna. Giovedì summit in Vaticano leader episcopati : ...che Religiosi e religiose hanno redatto in vista dell'incontro sulla pedofilia che prenderà il via Giovedì in Vaticano e al quale parteciperanno i leader delle conferenze episcopali di tutto il mondo.

In Vaticano un documento con le linee guida Per i preti con figli segreti. L'inchiesta del New York Times : "Posso confermare l'esistenza di queste linee guida". Un'inchiesta del New York Times ha portato alla luce le linee guida del Vaticano per i preti che hanno violato la regola del celibato ed hanno avuto dei figli. "Esiste. È un documento interno", ha confermato Alessandro Gisotti, portavoce della Santa Sede, al quotidiano statunitense. L'inchiesta arriva in un momento particolarmente delicato per la Chiesa. I preparativi per la storica ...

Il Vaticano conferma : esistono delle linee guida interne Per i sacerdoti padri : Per i sacerdoti padri il Vaticano ha delle regole segrete interne. 'Posso confermare che queste linee guida esistono', ha detto al New York Times il portavoce Vaticano Alessandro Gisotti. 'Si tratta ...

Vaticano - il libro scandalo Sodoma. I preti gay e i giovanissimi amanti islamici 'fatti Per andare d'accordo' : La bomba Sodoma sul Vaticano e il clero italiano. Il libro del francese Fréderic Martel che vuole smascherare il peso della lobby gay nel mondo della chiesa si occupa anche dei giovani prostituti immigrati che lavorano alla sera intorno alla stazione Termini di Roma , gettando una luce sinistra su un fenomeno diffusissimo. 'Nella ...

Riciclaggio - Vaticano : report 2018 con 7 "oPerazioni sospette" : Lo Stato della Città del Vaticano ha incrementato le misure antiRiciclaggio . Nell'ambito dell'attività di prevenzione di questo reato finanziario, "l'Autorità di Informazione Finanziaria ha trasmesso ...

Luigi Di Maio - incontro segreto in Vaticano Per "ricucire" sugli immigrati : C'è stato un incontro in Vaticano con Luigi Di Maio. In occasione dei novant'anni dalla firma dei Patti Lateranensi, Santa Sede e governo si sono trovati l'uno di fronte all'altro. Matteo Salvini, riporta il Tempo, non c'era perché doveva incontrare una delegazione di pastori sardi per risolvere la

Ambasciatore Vaticano sotto inchiesta Per molestie sessuali : Il nunzio apostolico in Francia Luigi Ventura è sotto inchiesta per presunte molestie sessuali. Lo scrive le Monde, secondo il quale l'Ambasciatore del Papa sarebbe sospettato di aver palpeggiato un giovane funzionario del comune di Parigi nel corso di una cerimonia ufficiale all'Hotel de Ville. I fatti sarebbero accaduti il 17 gennaio, durante la tradizionale cerimonia degli auguri del sindaco alle autorità civili, diplomatiche e ...

Salvini annulla incontro con Vaticano - Per salvare il latte dei pastori sardi - “Scenderemo a 1 euro a litro” : Salvini disdice l’appuntamento con il Vaticano per salvaguardare il latte dei pastori sardi Niente celebrazioni in Vaticano per i 90 anni dei Patti Lateranensi. Fonti del Viminale confermano che oggi Matteo Salvini sarà al tavolo con i pastori sardi, come aveva promesso nell’incontro di martedì con la Coldiretti. Da quello che trapela dall’agenda del ministro, alle … L'articolo Salvini annulla incontro con Vaticano, per ...

"L'ottanta Percento dei sacerdoti del Vaticano è omosessuale" : Il fine di Martel pare essere questo: dimostrare che all'interno della Santa Sede si nasconda 'la più grande comunità gay del mondo'. Ma ci sarebbe una contraddizione in termini: quella stessa '...

Matteo Salvini - schiaffo al Vaticano. Retroscena : Perché non incontrerà gli uomini di Papa Francesco : Lo schiaffo di Matteo Salvini al Vaticano: vengono prima i pastori sardi dei cardinali. Giovedì sera a Villa Borromeo l'ambasciata italiana presso la Santa Sede ospita il ricevimento per l'anniversario dei Patti Lateranensi. Leggi anche: "Non è che Salvini sta zitto perché sotto sotto...?". Sallusti