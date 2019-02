Vino | Anteprima Sagrantino | a Montefalco riflettori su nuova annata

Vino - più di 4 mila Chianti Lovers all'Anteprima del Chianti : Roma, 11 feb., askanews, - E' stata l'edizione della conferma, con 4 mila visitatori e 150 aziende. Una affluenza di pubblico in linea con lo scorso anno che ha riempito il padiglione Cavaniglia della ...

Shoah - a Roma l'anteprima del film 'La casa dei bambini' di Francesca Muci sugli 800 piccoli orfani accolti a Sel Vino in Lombardia : Tra le tante iniziative della Giornata della Memoria , che dura in realtà varie settimane, arriva nelle sale un racconto straordinario, che nasce dalla tragedia della Shoah ma descrive una vicenda di ...

Chianti Lovers : torna l'anteprima del Consorzio Vino Chianti e del Consorzio Tutela Morellino di Scansano : La novità di quest'anno sarà un appuntamento interamente dedicato a oltre 30 buyer stranieri, provenienti da tutto il mondo: per loro è stato organizzato un seminario con degustazione nel corso della ...

A Montefalco col Vino Sagrantino l'Anteprima dal 18 al 20 febbraio : Roma, 10 gen., askanews, - Al via l'Anteprima Sagrantino a Montefalco, piccolo tesoro umbro custodito come uno scrigno. Il vitigno fu portato in Italia dai monaci ortodossi che fuggivano dall'Oriente ...