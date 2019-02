huffingtonpost

: Ringrazio Romano Prodi, le sue parole sono un carico di responsabilità ad andare avanti con grandissima determinazi… - nzingaretti : Ringrazio Romano Prodi, le sue parole sono un carico di responsabilità ad andare avanti con grandissima determinazi… - nzingaretti : #Abruzzo. Arriva una chiara indicazione: la strada è lunga ma è quella giusta, ricostruire un nuovo centrosinistra… - HuffPostItalia : 'Ricostruire una sinistra riconoscibile'. Colloquio con Pier Luigi Bersani e Roberto Speranza -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Se non sono pensatoi, sono laboratori, più spesso cantieri. In questo caso il simbolo scelto da Articolo Uno-Mdp è la scritta Ricostruzione, con la "o" a forma di cuore e dentro una piccola chiocciola. E' la nebulosa uscita dall'orbita del Pd, ex dem con una aggiunta di eco-socialismo verde. Sfilacciati, divisi, per lo più in ordine sparso. ma qualcosa insomma sul pianeta Marte, ultimo domicilio conosciuto della, si muove. C'è vita. La "nuova cosa", appunto, tutta da realizzare, però. Ed è appunto il tema di cui si è a parlato al Centro Congressi di via dei Frentani, a Roma, per avviare la fase cosiddetta pre-congressuale. Non c'è Massimo D'Alema, assente giustificato, non c'è Rossella Murani (Legambiente), né il governatore toscano Enrico Rossi. In compenso fra presidenza e platea sfilano Vincenzo Visco, ...