Emirati Arabi | illuminazione da Mille e Una Notte sui palazzi di Sharja

Inviato speciale del presidente Xi Jinping incontra il vice presidente degli Emirati Arabi Uniti : ...che gli Emirati Arabi Uniti attribuiscono grande importanza allo sviluppo delle relazioni con la Cina e auspicano un ampliamento continuo della cooperazione pragmatica in vari campi come la scienza e ...

Emirati Arabi Uniti - così attraverso di loro mezzo mondo arma le milizie in Yemen : Secondo una ricerca di Amnesty International, le forze arma te degli Emirati Arabi Uniti trasferiscono illegalmente e irresponsabilmente forniture militari (veicoli blindati, sistemi di mortaio, fucili, pistole e mitragliatrici) alle milizie arma te presenti in Yemen , responsabili di numerosi crimini di guerra. I gruppi arma ti destinatari finali di questi loschi traffici – tra cui i “Giganti”, la “Cintura di sicurezza” e le “Forze di elite” ...

L'Italia vende armi anche agli Emirati Arabi Uniti - che devastano lo Yemen insieme all'Arabia Saudita : All' Arabi a Saudita , nonostante le rassicurazioni del premier Conte e i reiterati pronunciamenti di ministri, sottosegretari ed esponenti M5S, continuiamo a vende re armi . Ed ora bissiamo anche con gli Emirati Arabi Uniti , primi scudieri del Regno Saud nella guerra che sta devastando lo Yemen . "La tendenza di questi ultimi anni ad esportare sempre più armi verso Paesi non Ue e non Nato, comporta un evidente rischio di armare Paesi dallo ...

Papa : 'Senza libertà di religione - l'uomo è schiavo'. Parole accorate per la prima volta negli Emirati Arabi : "Le religioni non possono rinunciare al compito urgente di costruire ponti fra i popoli e le culture". Lo ha detto Papa Francesco durante l'incontro interreligioso sulla "Fratellanza umana", ad Abu ...

Papa Francesco negli Emirati Arabi : «Si è schiavi senza libertà religiosa» : Abu Dhabi ? Papa Francesco tenendosi per mano con lo sceicco Emirati no Mohammed Rashid al Maktoum e l'Imam di Al Azhar, Al Tayyeb ha fatto ingresso al summit sulle religioni nel cortile...

La prima volta di un Papa d'Arabia. Ma Francesco negli Emirati divide : La prima volta di un Papa in un Paese del Golfo. Francesco è arrivato ieri sera ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, per un viaggio lampo di due giorni. Una visita storica, breve ma importante, ...

Papa Francesco negli Emirati Arabi : è la prima volta. “Prego per lo Yemen” : Papa Francesco parte per gli Emirati Arabi, primo Pontefice della storia a mettere piede nella penisola araba, ma guarda allo Yemen. Sono ormai quattro anni che il paese è dilaniato da una guerra rovinosa che sta facendo strage di civili. Già il 25 dicembre, durante l’Urbi et Orbi, Bergoglio ha incoraggiato il negoziato di pace che si è aperto in Svezia per fermare il conflitto, che vede da una parte il governo yemenita, sostenuto da una ...