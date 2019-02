Berlusconi | Non sarò capolista ovunque | Tajani al centro

Silvio Berlusconi a Pomeriggio 5 : “Le canzoni di quest’anno? Tutte boiate - meglio le mie”. Poi - alla D’Urso : “Non mi invitate mai sulle vostre tv” : La vittoria di Mahmood e il secondo posto di Ultimo al festival di Sanremo sono da giorni al centro del dibattito non solo televisivo ma anche politico, con le dichiarazioni sul televoto del vicepremier Luigi Di Maio e quelle del Ministro dell’Interno Salvini che si era espresso a favore del cantante romano. Già prima si era discusso per settimane per le dichiarazioni del direttore artistico Claudio Baglioni sui migranti. alla lista dei ...

Silvio Berlusconi a Pomeriggio 5 : "A Sanremo tutte boiate". Cosa non si era notato : siluro a Salvini : Affidando il governo al Movimento 5 Stelle, gli italiani "sono usciti di testa", ma non sembrano accorgersi del dramma che incombe sul Paese. Silvio Berlusconi consegna questi pensieri amari a Barbara D'Urso, durante la trasmissione Pomeriggio 5. Leggi anche: "Noi e la Lega...". No, non è una gaffe:

Silvio Berlusconi : "Gli italiani sono fuori di testa perché non mi votano" : "Ovunque vado mi fermano, mi salutano, si fanno le foto con me. Poi però quando si tratta di votare sapete quante persone votano per Silvio Berlusconi? mi vergogno di dirlo... 5-6 italiani su cento. Mi sembra una cosa fuori dal mondo e penso che gli italiani siano quasi tutti fuori di testa", commenta così le preferenze elettorali degli italiani Silvio Berlusconi, ospite di Pomeriggio 5.Non risparmia affondi ai Cinque stelle: "Gli ...

Paolo Becchi : "Matteo Salvini e il segnale dato ai suoi". Il terrore di M5s e Berlusconi : non lo prendono più : Domenica si vota in Abruzzo. Una Regione con quasi un milione e mezzo di abitanti, centrale dal punto di vista geografico ma economicamente molto legata all' Italia meridionale. Le votazioni in questa Regione sono il primo vero test elettorale dopo le elezioni politiche. E questo spiega perché Centr

Brocchi : 'Milan scuola di vita. Non sono il cocco di Berlusconi' : Intervistato dall'emittente RMC Sport Brocchi è tornato a parlare della sua lunga militanza nel Milan: ha iniziato nel settore giovanile, per poi passare alla prima squadra e tornare infine da ...

Diciotti - Salvini : “Mi hanno votato per ridurre sbarchi”. Berlusconi : “M5s non ha ancora deciso. Davvero leale…” : “Mi sembra evidente a chi ascolta che il blocco degli sbarchi fosse uno dei motivi per cui gli italiani mi hanno votato. Ho agito in maniera trasparente, insieme a tutto il Governo”. Nel giorno in cui la Giunta per le Immunità del Senato si riunisce per esaminare la sua memoria difensiva, Matteo Salvini apre la giornata intervenendo a Radio anch’io su Rai Radio1. “La politica deve decidere se ho fatto quel che ho fatto ...

Berlusconi : "La Lega senza di noi alle Politiche? Non credo vogliano suicidarsi" : "Non credo che la Lega abbia la vocazione al suicidio". Con queste parole Silvio Berlusconi smonta le indiscrezioni secondo cui Matteo Salvini non sarebbe intenzionato ad allearsi con Forza Italia alle prossime politiche. In una intervista al Corriere della Sera il Cavaliere, dopo aver sottolineato che "i rapporti personali (con il leader del Carroccio, ndr) sono buoni come sempre, ispirati alla lealtà reciproca anche quando siamo in ...

