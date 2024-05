Jovanotti canta da Fiorello | Sogno di tornare in tour

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Cortona (Arezzo), 11 maggio 2024 – «E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te...". Microfono in mano e via con le strofe di "Azzurro":si rivede in tv nell’ultima puntata di Viva Rai 2 il programma mattutino di. È con l’amico cortonese reduce da un brutto incidente in bicicletta che il conduttore ha scelto di salutare il pubblico. C’era anche l’amico Amadeus, fresco del divorzio con la Rai e l’arrivo al Nove: ma questa è un’altra storia. Se per Amadeus si è trattato dell’ultima apparizione in diretta Rai, perè stata la prima uscita pubblica dopo circa 10 mesi dal drammatico incidente. Per il suo arrivo una calorosa accoglienza del pubblico e tanta emozione., dopo le varie fratture, è meno saltellante del solito e in mano ha una stampella anche se l’appoggia di rado a ...