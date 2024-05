MotoGP - qualifiche GP Francia 2024 oggi in tv | orar - programma e come seguirle in diretta

(Di sabato 11 maggio 2024) Ledidel Gran Premio disono pronte ad andare in scena. Il circuito transalpino di Le Mans è palcoscenico del quinto round del motomondiale, che al momento vede Jorge Martin in testa alla classifica generale. Proprio lo spagnolo ha trovato il giro più veloce nella sessione di prove libere del venerdì. In terra francese non mancano gli eroi di casa: Fabio Quartararo e Johann Zarco, entrambi sostenuti calorosamente dal pubblico locale. Lo scudiero della Yamaha ha staccato il pass per l’accesso al Q2, mentre il pilota Honda dovrà affrontare il Q1. VAI ALLATESTUALE Il semaforo verde scatterà alle 10:45 di sabato 11 maggio, con la prima parte di sessione dedicata al Q1. I due piloti più veloci di questa fase otterranno l’accesso al Q2, a cui sono già qualificati i ...

