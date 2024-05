Più concorrenza significa meno corruzione e più efficienza

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 11 maggio 2024) Al direttore - Ormai per poter realizzare le opere in Italia si ricorre ai commissariamenti, necessari per bypassare il Codice degli appalti che rende le procedure più farraginose in nome di trasparenza ed equità. E quasi sempre i commissari nominati sono o politici trombati o amministratori cui si danno pieni poteri. Quando l’allora ministro Gelmini decise di commissariare la realizzazione dei rigassificatori, fece l’errore di nominare i presidenti di regione. Che per forza di cose devono rispondere anche alla volontà degli elettori, e sono quindi più condizionati dalla loro pancia. Toti oltre che commissario del rigassificatore di Vado Ligure, era anche commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, e alla realizzazione dello scolmatore del Bisagno e della scuola politecnica di Erzelli. Anche l’Autorità portuale era commissariata, come lo sono quasi tutti i ...