Il premier polacco rivela con candore | sì - dei soldati NATO sono già presenti in Ucraina

(Di venerdì 10 maggio 2024) Sulla questione deieuropei ini vertici politici di Varsavia stanno mischiando le carte sul tavolo. O meglio, stanno cercando di tenere coperte le proprie, come dichiarato dallo stesso Ministro degli Esteri. Da una parte le dichiarazioni di appoggio risoluto a Kiev, dall’altra le rassicurazioni sulla volontà di evitare lo scontro con Mosca, ma alla fine il primo ministro dice che sì, qualche soldato dell’Alleanza Atlantica sta già operando in. La candida ammissione Il giornaleDo Rzeczy riferisce quanto dichiarato dalDonald Tusk a una giovanissima giornalista. Entrando al Sejm, la camera bassa del Parlamento di Varsavia, una bambina di 10 anni gli ha posto domande scomode, alle quali ha risposto con una semplicità e una schiettezza che ...

Sulla questione dei soldati europei in Ucraina i vertici politici di Varsavia stanno mischiando le carte sul tavolo. O meglio, stanno cercando di tenere coperte le proprie, come dichiarato dallo stesso Ministro degli Esteri polacco . Da una parte le ...

Polonia, Tusk: "Soldati Nato in Ucraina". Usa, aiuti per 400 milioni a Kiev - Polonia, Tusk: "soldati Nato in Ucraina". Usa, aiuti per 400 milioni a Kiev - Ucraina, bombardamento russo nella notte sulla regione di Kharkiv: ferito un bambino. Zelensky licenzia il capo della sua sicurezza ...

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra in Ucraina, Tusk: “Soldati Nato già presenti” - Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra in Ucraina, Tusk: “soldati Nato già presenti” - Ultime notizie, ultim'ora oggi guerra in Ucraina: il premier polacco Tusk svela: “soldati Nato già presenti in loco”. Intanto torna a parlare Putin ...

Ucraina, Donald Tusk ammette: "Soldati Nato già a Kiev", Zelensky licenzia capo sicurezza Rudy e arresta viceministro agricoltura Dmytrasevych - Ucraina, Donald Tusk ammette: "soldati Nato già a Kiev", Zelensky licenzia capo sicurezza Rudy e arresta viceministro agricoltura Dmytrasevych - 'Oggi la Nato sta aiutando il più possibile. Senza l'aiuto della Nato, l'Ucraina non sarebbe stata in grado di difendersi per così tanto tempo. Ebbene, ci sono alcuni militari lì. Ci sono alcuni osser ...