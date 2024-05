Giro - bagno di folla per i campioni | è stato un tripudio rosa Sulle strade 80mila persone

(Di sabato 11 maggio 2024) Perugia, 11 maggio 2024 – Una festa di popolo, migliaia dilungo il percorso, immagini Tv trasmesse in tutto il mondo che hanno raccontato le bellezze dell’Umbria. Quando arriva ild’Italia è sempre un trionfo, difficile se non impossibile accada il contrario. Ed ècosì anche ieri: la settima tappa a cronometro, la più attesa di questa prima settimana del, si è corsa sui 40,6 chilometri da Foligno a Perugia con tanta, tantissima gente: gli organizzatori hanno stimato circa. Dalla partenza di Foligno, passando lungo i rettilinei di Spello, Santa Maria degli Angeli, Bastia, Ponte San Giovanni fino ai sei chilometri di salita da Casaglia a Corso Vannucci, èundi tifosi. Tutto grazie anche al bel ...

