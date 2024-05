LIVE – Perugia-Rimini - Playoff Serie C 2024 DIRETTA

(Di sabato 11 maggio 2024) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match del secondo turno deldei gironi. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle 20:30 di oggi, sabato 11 maggio. Sarà il signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco a dirigere questo match che vede in campo la quarta e la decima della stagione regolare del girone B. Ilviene dall’impresa sul campo del Gubbio e sogna un altro miracolo contro unche ha due risultati su due a disposizione. In questi giorni ilha lavorato a Cascia agli ordini di Formisano. Un modo per prepararsi al meglio per questa gara che vale una stagione. Ilè favorito, ma occhio alle sorprese, sempre in agguato in questo campionato. Ilè una squadra ...

