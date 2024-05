Cane lasciato libero sbrana cucciolo della veterinaria-influencer | Sono un' arma - serve una patente

(Di sabato 11 maggio 2024) "I caniun'. Non posessere accessibili a tutti senza un'adeguata formazione. I patentini di cui tanto si parla non bastano se si limitano a qualche comando da eseguire. Chi guida deve avere la? Allo stesso modo chi vuole avere undeve seguire un corso per acquisire...

Che cosa ci sarà poi di male a mettersi nella posizione del cane a testa in giù mentre un cucciolo in carne e ossa ci zampetta intorno, o si rotola sul nostro tappetino? Molto, moltissimo, secondo le associazioni animaliste. Ma anche secondo il ...

Rally del Portogallo, Toyota domina ma i “big” sono in crisi - Rally del Portogallo, Toyota domina ma i “big” sono in crisi - Sui difficilissimi sterrati portoghesi Rovanpera comanda le operazioni davanti ad Ogier ed al sorprendente Katsuta. Neuville costretto a rincorrere mentre ad Evans capita di tutto: prima fora poi deve ...

Il capo del clan di Scampia tradito dall’affetto per il suo bull terrier - Il capo del clan di Scampia tradito dall’affetto per il suo bull terrier - Hanno riconosciuto il suo bull terrier, e dopo pochi giorni lo hanno trovato: è finita così la latitanza di Francesco Abbinante, sparito da gennaio ...

"Aiutatemi, non posso spostarmi ma il mio cane deve andare in clinica” - "Aiutatemi, non posso spostarmi ma il mio cane deve andare in clinica” - Borgo a Mozzano (Lucca), 10 maggio 2024 - Emma è una “canona” adorata e adorabile, un Bovaro del Bernese di nove anni che vive a Valdottavo, nel comune di Borgo a Mozzano, e soffre di una patologia ...