Estoril-Sporting Lisbona sabato 11 maggio 2024 ore 19 | 00 | formazioni - quot - pronostici Passerella per i campioni

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 9 maggio 2024) La sconfitta del Benfica in casa del Famalicao ha anticipato la festa: loè campione di Portogallo, giusto coronamento di un campionato eccezionale. I biancoverdi hanno giocato una stagione davvero vicina alla perfezione, almeno per quanto riguarda i propri confini: prova ne sia che, oltre al titolo conquistato contro rivali come Porto e InfoBetting: Scommesse Sportive e