FIORENTINA-ROMA 2-2 | IN EVIDENZA | Llorente salva il pareggio nel finale della Roma | Serie A 2023 24

Dopo il pareggio tra Fiorentina e Roma al Franchi si delinea meglio la corsa per la Champions League: la classifica . Nonostante manchi ancora la sfida di domani sera per chiudere definitivamente il 28° turno di Serie A, il match di questa sera tra ...

Como promosso in Serie A, dal "genio" di Fabregas al presidente Hartono (con un patrimonio da 24,2 miliardi di dollari) - Como promosso in Serie A, dal "genio" di Fabregas al presidente Hartono (con un patrimonio da 24,2 miliardi di dollari) - Serviva almeno un pareggio per il Como ... Poi c'è la Fiorentina (con Rocco Commisso che ha un patrimonio di 6,1 miliardi), il Bologna (il patrimonio di Joey Saputo è di 4,8 miliardi di dollari) e ...

Serie A: definiti anticipi e posticipi - Serie A: definiti anticipi e posticipi - Visualizzazioni: 198 Da pochi minuti ecco gli anticipi e posticipi della 37°giornata di Serie A e finalmente ufficiale anche la data del recupero tra Atalanta e Fiorentina. Programma 37°Giornata Vener ...

Casini sugli stadi: 'In Italia situazione non più sostenibile..' - Casini sugli stadi: 'In Italia situazione non più sostenibile..' - Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, a margine del convegno "European Innavation for Sustainability Summit", in corso di svolgimento a Roma ... il pareggio viene offerto a 4.20, ...