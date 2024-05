La tragedia di San Lorenzo a Vaccoli | morta in casa per un incendio Comunità sotto choc

(Di sabato 11 maggio 2024) Lucca, 11 maggio 2024 – Una. Le fiamme che divampano dalla, la richiesta di aiuto che arriva da parte dei vicini, la corsa disperata del personale del 118 insieme ai vigili del Fuoco nel cuore della notte, e poi la tragica notizia. Beata Boruszkowska, 63 anni, nata in Polonia ma residente a Lucca da molti anni, è stata trovata in camera da letto, in condizioni critiche,presumibilmente per i fumi esalati a seguito di unnato a seguito di un malfunzionamento di una stufetta elettrico, che avrebbe dato il via ad un, risultato poile. I fatti risalgono alla notte di ieri, intorno alle 3.30, quando i residenti di via di, alle porte della città, sono stati allarmati dal fumo e dal forte odore di bruciato, prima di rendersi ...

