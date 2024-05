Le nuove frontiere della medicina La tecnologia cura l’azzardopatia - parte la sperimentazione dell’Asl

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Carrara, 11 maggio 2024 – Una stimolazione cerebrale per combattere la dipendenza patologica dal gioco d’azzardo. Una terapia di ultima generazione che porta la firma del dottor Maurizio Varese, responsabile dell’area delle dipendenzeToscana nord ovest (Serd) e promotore del progetto sperimentale. Si tratta del primo e unico trattamento gratuito per la dipendenzaAsl Toscana. Questa nuova tecnica non invasiva, che consiste nella stimolazione magnetica transcranica ripetitiva, sarà sperimentata su un gruppo di volontari che soffrono di dipendenza da gioco d’azzardo. Il progetto ha ottenuto l’ok del Comitato etico regionale dell’area vasta nord ovest, e le sedute si svolgeranno all’ospedale Versilia. Lapartirà a giugno su un gruppo di volontari malati di "azzardopatia”. I dettagli nelle parole del ...