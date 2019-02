Chievo-Roma | Di Francesco annuncia assenze | “Out Manolas e Olsen”

Roma - due pesanti assenze contro il Chievo : “Abbiamo perso punti con le piccole, ma non è capitato solo a noi visto che tutti siamo lì ravvicinati al quarto posto. Certo, vanno affrontate in un certo modo queste partite contro squadre agguerrite come il Chievo. Ora dobbiamo essere più cinici e avere una fase difensiva adeguata come quella vista con il Milan”. Sono le parole dell’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della gara di campionato di ...

Chievo-Roma - problemi di formazione per Di Francesco : “Olsen e Manolas non convocati - De Rossi è da valutare” : L’allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Chievo, in programma domani al Bentegodi “Innanzitutto ci sono dei calciatori che non saranno convocati perché hanno risentito di alcuni problemi tra cui Olsen che non sarà convocato per un problema al polpaccio, con la speranza di recuperarlo per martedì. Manolas ha un problema al pube, ha fatto di tutto per esserci ma ha ancora dolore e non ...

Probabili Formazioni Chievo Verona – Roma - Serie A 08/02/2019 : Probabili Formazioni Chievo Verona – Roma, Serie A 08/02/2019Chievo e Roma si sfideranno nel venerdì sera, anticipo della quarta giornata di ritorno. Nell’andata, rocambolesco 2-2 all’Olimpico.Verona – Di Carlo schiererà Dioussè dal 1′ in un 3-5-2 che vedrà come esterni Schelotto e De Paoli. In porta ci sarà Sorrentino, mentre i 3 centrali saranno Bani, Rossettini e Barba. Gli interni di centrocampo saranno ...

Chievo-Roma - probabili formazioni : rientrano Cristante e Nzonzi : CHIEVO ROMA probabili formazioni – Nemmeno il tempo di archiviare i posticipi della 22° Giornata, Lazio-Empoli e Cagliari-Atalanta, ed è già tempo di mettere in cantiere le informazioni relative al 23° turno del massimo campionato nazionale. Venerdì 8 febbraio alle ore 20.30 allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona scendono in campo il Chievo di Mimmo […] L'articolo Chievo-Roma, probabili formazioni: rientrano Cristante e ...

Roma - Fazio : 'Sarà difficile contro il Chievo - obiettivo Champions. Zaniolo...' : Roma, Fazio: 'Sarà difficile contro il Chievo, obiettivo Champions. Zaniolo ' Fazio fa il punto sul momento Roma Federico Fazio, difensore della Roma ha parlato ai microfoni Sky Sport a soli due giorni dalla trasferta di Verona contro il Chievo. Le sue dichiarazioni: ' Dobbiamo giocare come contro il Milan, sarà una partita difficile contro il Chievo. All'andata ha giocato ...

Chievo - Stepinski : 'Mancato qualcosa per vincere - ora testa alla Roma. Mercato? Avevo già deciso di restare' : Autore di un gol contro l'Empoli, l'attaccante del Chievo Mariusz Stepinski parla a Sky Sport dopo la partita: 'Loro sono partiti forte, da parte nostra mancava qualcosa e per questo non abbiamo vinto. Sono molto dispiaciuto, dopo il raddoppio la vittoria sembrava vicina, ma non ce l'...

Chievo e il mercato creativo Romairone ago della bilancia : Tre mosse. Cessioni mirate. Forse il sacrificio di un pezzo da novanta. Per provare a staccare il pass salvezza il Chievo dovrà inventarsi qualcosa di speciale. Una sorta di mercato creativo. Che ...

Risultati Serie A 19ª Giornata – Inter a fatica - il nerazzurro che brilla è quello dell’Atalanta : ok Roma - colpo Chievo! : L’Inter batte a fatica l’Empoli, l’Atalanta gioca a tennis contro il Sassuolo, bene Roma e Chievo: i Risultati delle gare della 19ª Giornata di Serie A A poco più di due giorni dalla fine del 2018, si chiude anche il girone d’andata di Serie A con un sabato ricco di partite, gol e spettacolo. Apre le danze la Juventus che nel lunch match batte la Sampdoria fra tante polemiche: doppietta di Cristiano Ronaldo con il secondo ...

Serie A - la moviola : da Juventus-Roma a Chievo-Inter - tutti gli episodi : ROMA - La moviola della 17esima giornata di Serie A , iniziando dal big-match Juventus-Roma finito 1-0 per i campioni d'Italia, gol di Mandzukic ,. Juventus-Roma 1-0 - Chiellini-Olsen, ci sta ...