Teramo | al comizio di Salvini la richiesta dal pubblico | “Togli la scorta a Saviano” E

(Di domenica 3 febbraio 2019) Dopo il caso di Afragola, in cui i simpatizzanti ed elettori di Matteogli avevano chiesto di “non pagare più laa Saviano”, una domanda analoga arriva dalpresente a Campli (). “Togli laa Saviano” viene chiesto ripetutamente al ministro dell’Interno. Che replica con ironia: “E chi è Saviano?”. I presenti reagiscono ridendo e applaudendo il leader della Lega, in tour in Abruzzo per tirare la volata al candidato del centrodestra alle Regionali, Marco Marsilio.L'articolo, aldiladal: “Togli laa Saviano”. E lui: “Ma chi è Saviano?”. E la folla ride proviene da Il Fatto Quotidiano.