Disco_nnect | per gli amanti dell’elettronica | quattro appuntamenti davvero imperdibili

(Di venerdì 1 febbraio 2019) A Firenze torna l’elettronica, quella vera, quella in grado di posizionarsi e perfetta metà strada tra l’avanguardia e l’ascolto di massa, tra l’intrattenimento e l’ascolto attivo. Parliamo della rassegna targata, che, frutto di una nuova collaborazione con Musicus Concentus, offre quest’anno aglidei timbri sintetici, dei campionamenti, dei loop e dei tappeti digitali una serie dieventi assolutamenteAd alternarsi infatti tra gli incredibili affreschi di Sala Vanni e il palco del Teatro Puccini sarannodegli autori più rappresentativi dell’attuale scenario elettronico occidentale: Gran Bretagna, Germania, Finlandia, America e Australia sono i Paesi da cui provengono artisti come Drew McDowall, Sun Araw, Lawrence English (in duo con William Basinski) e gli Amnesia Scanner. Ma andiamo per gradi.Ad aprire le danze è sabato 2 febbraio ...