Il protagonismo pacato di Mattarella al Quirinale - quattro anni dopo : Il 31 gennaio saranno quattro anni dalla elezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica, avvenuta nel 2015. Un mandato cominciato in sordina, come molti altri suoi predecessori, ma che nell'ultimo anno si sta caratterizzando per un, sempre pacato, protagonismo sui principali temi dell'attualità, un dialogo costante con il governo e soprattutto con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e prese di posizione sempre ...