Il governo chiama la Corte Ue I migranti vadano in Olanda

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Sul caso Sea Watch dovrà decidere laeuropea dei diritti dell'uomo (Cedu). Lo ha annunciato il, sottolineando che i giudici di Strasburgo sono stati attivati dal comandante della nave che da giorni staziona a un miglio e mezzo dal porto di Siracusa con a bordo i 47recuperati nel Mediterraneo."L'Italia ritiene che la giurisdizione, nel caso di specie, appartenga all', in quanto paese di bandiera della nave che ha effettuato il salvataggio in acque internazionali", ribadisce Palazzo Chigi, "Pertanto domani l'Italia depositerà una memoria davanti alla, con la quale farà valere la giurisdizione olandese, contestando la propria legittimazione passiva. In altri termini, affermerà che non è l'Italia a dover rispondere di questo caso, alla luce del diritto nazionale e internazionale. Nel frattempo abbiamo offerto la nostra totale disponibilità per assistenza ...