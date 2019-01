Traffico Roma del 27-01-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 27-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 27 GENNAIO 2019 ORE 11:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RESTA SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA. LIEVI RALENTAMENTI TUTTAVIA DA SEGNALARE SU CORSO TRIESTE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DELL’INCROCIO CON VIA TOPINO. NEL QUADRANTE NORD DELLA CAPITALE DISPOSTO, SULLA VIA FLAMINIA, UN RESTRINGIMENTO DI ...

Traffico Roma del 27-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 27 GENNAIO 2019 ORE 10:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RESTA SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA. COME OGNI DOMENICA VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE: DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS 51, 75, 85, 87 E 118. PROGRAMMA PER LE ORE 18.00 DI QUESTO POMERIGGIO LA TRADIZIONALE FIACCOLATA IN RICORDO DEGLI STERMINI ...

Traffico Roma del 27-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 27 GENNAIO 2019 ORE 09:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RESTA SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA. UN INVITO TUTTAVIA ALLA PRUDENZA PER UN INCIDENTE SEGNALATO SU LUNGOTEVERE DELLE NAVI ALTEZZA INCROCIO CON VIA GAETANO FILANGIERI. COME OGNI DOMENICA VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE: DEVIAZIONI ANCHE PER LE ...

Traffico Roma del 27-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 27 GENNAIO 2019 ORE 08:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RESTA SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA. UN INVITO TUTTAVIA ALLA PRUDENZA PER UN INCIDENTE SEGNALATO SU LUNGOTEVERE DELLE NAVI ALTEZZA INCROCIO CON VIA GAETANO FILANGIERI. COME OGNI DOMENICA VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE: DEVIAZIONI ANCHE PER LE ...

Traffico Roma del 27-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 27 GENNAIO 2019 ORE 07:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA. COME OGNI DOMENICA VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE: DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS 51, 75, 85, 87 E 118. SECONDO GIORNO DI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE SULLA VIA APPIA ANTICA. IL CANTIERE RIPRENDERÀ ...

Traffico Roma del 26-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 19:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONA SERA SULLA VIA FLAMNINIA PER LAVORI ANCORA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’. E SEMPRE VERSO Roma CENTRO FILE SULLA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PER Traffico CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIAL EST E SULLA ...

Traffico Roma del 26-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 18:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONA SERA INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI PER UN CANTIERE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO CITTA’. RISOLTI INVECE I PROBLEMI LEGATI AD INCIDENTE SU VIA DELLA ...

Traffico Roma del 26-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 17:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SULLA VIA SALARIA A CAUSA DI UN INCIDENTE SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA CASTE GIUBILEO IN USCIT DA Roma QUINDI VERSO IL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER UN CANTIERE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO ...

Traffico Roma del 26-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO POCO Traffico SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, BREVI RALLENTAMNTI RALLENTAMENTI SOLO SULLA FLAMINIA ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma CENTRO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE SEDE STRADALE SULLA VIA APPIA ANTICA. IL CANTIERE È PROGRAMMATO PER OGGI E DOMANI, DOMENICA 27 ...

Traffico Roma del 26-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO POCO Traffico SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, BREVI RALLENTAMNTI RALLENTAMENTI SOLO SULLA FLAMINIA ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma CENTRO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE SEDE STRADALE SULLA VIA APPIA ANTICA. IL CANTIERE È PROGRAMMATO PER OGGI E DOMANI, DOMENICA 27 ...

Traffico Roma del 26-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO POCO Traffico SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, BREVI RALLENTAMNTI RALLENTAMENTI SOLO SULLA FLAMINIA ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma CENTRO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE SEDE STRADALE SULLA VIA APPIA ANTICA. IL CANTIERE È PROGRAMMATO PER OGGI E DOMANI, DOMENICA 27 ...

Traffico Roma del 26-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 13:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DA VIA TUSCOLANA ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ. DIFFICOLTÀ DI ...

Traffico Roma del 26-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 13:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DA VIA TUSCOLANA ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ. DIFFICOLTÀ DI ...

Traffico Roma del 26-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 11:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA C. COLOMBO LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA TRIONFALE AL BIVIO CON VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO VERSO IL CENTRO CITTÀ. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DI BOCCEA TRA VIA EMIDIO ...