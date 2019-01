Il grande cuore di Theo Fry | sopravvissuto a 25 arresti cardiaci in un giorno

Serie A Fiorentina - Pioli : «grande merito al cuore dei ragazzi - ci hanno creduto fino alla fine» : FIRENZE - " Grande merito ai miei ragazzi che hanno ci hanno creduto fino all'ultimo ". Così Stefano Pioli , ai microfoni di Sky Sport, dopo il rocambolesco pareggio acciuffato all'ultimo secondo nel 3-3 contro la Sampdoria . Il tecnico viola prosegue: " Quando eravamo in parità numerica abbiamo avuto alcune occasioni per far ...

Salute - il cardiologo : “Con il grande freddo più rischi per il cuore” : freddo nemico del cuore. “Il gelo di questi giorni può favorire spasmi delle arterie coronariche e peggiorare il quadro dei pazienti affetti da coronaropatie. Ma non solo”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Antonio Rebuzzi, professore di Cardiologia presso l’Università Cattolica di Roma e direttore della Terapia intensiva cardiologica del Policlinico Gemelli. Secondo l’esperto i più vulnerabili agli effetti ...

De Magistris scrive ai migranti a bordo della nave SeaWatch : 'Commossi dal grande cuore di Napoli' : Napoli mette a disposizione il proprio porto per lo sbarco dei migranti a bordo della nave SeaWatch, da tredici giorni in mare con il maltempo che imperversa e le scorte che cominciano a scarseggiare, ...

Como Nuoto - vecchie glorie Ma dal cuore grande e solidale : Il grande cuore della Como Nuoto. Sono stati insieme per un anno intero, hanno allargato i numeri di una chat di per sé già bella viva, coinvolgendo - qua e là - anche altri ex compagni e allenatori. ...

Il cuore grande di Keanu Reeves. A Roma - in lacrime - con la sorella malata : le immagini commoventi : In incognito, a Roma, per pranzare con la sorella, da tempo malata di leucemia. Non è passata inosservata la presenza di un divo di Hollywood del calibro di Keanu Reeves nella Capitale e, come riporta Il Messaggero, Rino Barillari ha catturato il momento. Anche quello in cui l’attore è stato sopraffatto dalla commozione ed è stato visto piangere dai passanti. Il protagonista oggi 54enne di successi come Point Break, Piccolo Buddha, Matrix, Speed ...

Federica Lisi Bovolenta ricorda il pallavolista scomparso : “Non aveva un cuore debole - aveva un cuore grande. E alle coppie che non possono avere figli dico : abbiate speranza” : Il 24 marzo 2012 il cuore di Vigor Bovolenta, a soli 37 anni, smise di battere nel bel mezzo di una partita che stava disputando a Macerata. Una data drammatica per lo sport ma ancora di più per la sua famiglia, formata dalla moglie Federica Lisi e dai suoi quattro figli, poi diventati cinque qualche mese dopo. Il ricordo del centrale azzurro di pallavolo è rimasto intatto nella memoria di tutti: “Lui era una brava persona, una bella ...

“Siamo tutti Koulibaly” - il grande cuore di Napoli : maschere e striscioni per dire NO al razzismo [GALLERY] : Dopo quanto accaduto durante Inter-Napoli, i tifosi partenopei hanno deciso di mettere su una protesta pacifica per dire no al razzismo: maschere e striscioni di solidarietà verso Kalidou Koulibaly Il mondo del calcio italiano, proprio sotto Natale, si è ritrovare a fare i conti con il razzismo. Nonostante manchino pochi giorni al 2019, la mentalità di alcuni ‘tifosi’ continua a restare retrograda e ignorante. L’ultimo ...

Il grande cuore di Napoli : pranzo di Natale al Teatro San Carlo per i più bisognosi : Il Teatro di San Carlo di Napoli apre le porte ai più bisognosi in occasione del pranzo di Natale. L?iniziativa, alla quale hanno partecipato tra i 600 e gli 800 senzatetto, è...

Walter Nudo : "Elvis e Martin hanno un grande cuore. Non è un sacrificio rinunciare al sess0" : Walter Nudo, fresco vincitore della terza edizione del grande Fratello Vip 2018, ha rivelato di essere un padre orgoglioso dei due figli, Elvis e Martin, che, per sostenerlo in finale, hanno lasciato Russia e Germania (dove sono degli affermati ballerini): Jane Alexander mi ha detto: “Ti ho capito quando ho visto i tuoi figli”. Mi ha fatto riflettere perché significava che c’era qualcosa di me che non era uscito. Io amo i miei figli, ma ...

Il cuore grande di Totti : al Bambin Gesù per costruire un nuovo ospedale : Francesco Totti commuove ancora una volta tutti, mostrando il suo grande cuore. L’ex calciatore e capitano della Roma ha visitato, a sorpresa, l’ospedale Bambin Gesù. Il marito di Ilary Blasi ha visitato i reparti di Cardiologia, Rianimazione e Anestesia, conoscendo i piccoli pazienti che si trovano nel nosocomio pediatrico. Si è intrattenuto per diverso tempo nella ludoteca, giocando e chiacchierando con i Bambini. Al suo ingresso, ...

grande cuore Roma ma con l’Inter è solo 2-2 : Partita scoppiettante quella dell’Olimpico, dove l’Inter di Luciano Spalletti va in vantaggio per due volte grazie alle reti dell’ex laziale Keita al 37’ e di Icardi su calcio d’angolo al 66’, ma che viene poi rimontata in entrambi i casi da una Roma gagliarda e vogliosa, che segna prima con la bomba di Under da fuori area al 51’ e poi su calcio di rigore al 60’ con Kolarov, dopo il fallo di mano di Brozovic visto con il VAR. Lo stesso VAR però ...

Il grande cuore dei Babbi Natale : raduno da record per i piccoli pazienti dell'ospedale : Ormai è un evento simbolo per il capoluogo piemontese. E' record di numeri quest'anno per l'annuale raduno dei Babbi Natale...

Il cancro disegnato dai ragazzi sul calendario Chianelli 2019 : “Hanno un grande cuore” : Il calendario 2019 del Comitato per la vita "Daniele Chianelli", che si occupa di fare ricerca e curare le leucemie, linfomi e tumori di adulti e bambini, è composto con i disegni realizzati dagli alunni della scuola media "Tommaso Valenti" di Trevi, in provincia di Perugia. "Hanno avuto la capacità di immedesimarsi nei sentimenti di ragazzi come loro che stanno affrontando il difficile percorso della malattia".Continua a leggere