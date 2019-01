Sci – Federica Brignone è la nuova ambassador di One Ocean Foundation

Sci alpino - Federica Brignone soltanto sesta a Kronplatz : «Non posso essere contenta della mia gara - so di poter fare molto meglio» : Nella giornata del ritorno sul podio di Marta Bassino, è arrivata invece una prestazione sicuramente al di sotto delle aspettative per Federica Brignone. Nel gigante di Kronplatz l’azzurra ha chiuso al sesto posto perdendo anche la testa della classifica di specialità a favore di Mikaela Shiffrin. Al termine della prima manche la 28enne lombarda era già consapevole di non aver sciato al meglio. «Cos’è che non ha funzionato? Io. Non ...

Sci alpino - Federica Brignone 6° nella prima manche del gigante di Plan de Corones Aosta -Mikaela Shiffrin fuori categoria : guida la manche ... : Federica Brignone ha chiuso al 6° posto la prima manche del gigante di Plan de Corones , in Alto Adige. La valdostana è giunta al traguardo in 1'03"56, lontana 1"61 da una Mikaela Shiffrin fuori ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 in DIRETTA : Federica Brignone vs Worley e Shiffrin. Scontro tra fenomeni! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz (BZ), quinto degli otto appuntamenti stagionali tra le porte larghe della Coppa del Mondo di sci alpino. Siamo dunque al giro di boa ed entra nel vivo la corsa per aggiudicarsi la sfera di cristallo di specialità. Federica Brignone si trova al comando di una classifica cortissima con 270 punti, rispettivamente 5 e 15 in più della francese Tessa Worley e ...

Sci alpino - Federica Brignone e un podio che manca da fine novembre. A Kronplatz l’occasione per sbloccarsi : Federica Brignone si giocava, e si gioca, molto in questa stagione. La campionessa nata 28 anni fa a Milano, infatti, aveva, e ha, tre grandi obiettivi: vincere la Coppa del Mondo di slalom gigante, ben figurare ai Mondiali di Are di febbraio e, più a largo raggio, crescere nella sua ricerca della polivalenza. Arrivati ormai a metà gennaio si può affermare che il processo continui ad andare avanti, ma con qualche dubbio di troppo. Sia ben ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Non vedo l’ora di andare in gara”. Marta Bassino : “Belle emozioni su questa pista” : Tutto pronto per il gigante femminile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena in quel di Plan de Corones: c’è tanta attesa soprattutto per la squadra italiana che andrà a caccia del podio. Andiamo a scoprire le dichiarazioni della vigilia alla FISI da parte della squadra tricolore. Federica Brignone: “Sto bene, al di là del pettorale rosso e dei miei precedenti su questa pista. Fisicamente sono in forma, ...

Federica Pellegrini ambaSciatrice del progetto ISL : 'Il nuoto deve diventare sport professionistico' : Anche perché, sinceramente, se la Fina inizia a squalificare tutti i migliori atleti del mondo che acconsentono a gareggiare in questa nuova Lega…poi con chi le fa le Olimpiadi?". Il budget previsto,...

Federica Pellegrini ambaSciatrice della International Swimming League : “Il nuoto deve entrare in un nuova dimensione” : Federica Pellegrini ha ufficialmente firmato il contratto con la ISL, la neonata International Swimming League che dovrebbe rivoluzionare il mondo del nuoto facendolo entrare in una nuova dimensione. La nuova competizione debutterà ad agosto, la Divina si lancia con convinzione verso questa avventura come ha dichiarato nella giornata odierna: “Il nuoto ha il dovere di diventare uno sport professionistico. Sono contenta di partecipare alla ...

Sci alpino - le convocate dell’Italia per il gigante di Kronplatz. Federica Brignone a caccia del podio : E’ tempo di gigante per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La pista Erta di Kronplatz (Bz) sarà teatro martedì 15 gennaio della quinta prova stagionale in questa specialità dopo quanto avvenuto a Soelden, Killington, Courchevel e Semmering. La nostra compagine è pronta a raccogliere la sfida, volendo dimostrare di essere all’altezza della situazione e giocarsi le posizioni di vertice. Sulla difficile pista altoatesina solo ...

Lady Cerci in forma dopo il parto - Federica Riccardi mostra il fisico a 5 giorni dalla naScita dei gemelli [FOTO] : A 5 giorni dalla nascita dei gemelli Federica Riccardi, moglie di Alessio Cerci, mostra un fisico invidiabile: la ‘prova’ social Federica Riccardi, a 5 giorni dalla nascita dei gemelli avuti da Alessio Cerci, si mostra in tutta la sua bellezza sui social. La splendida Wags, moglie del calciatore in forza all’Ankaragucu, il 5 gennaio ha dato alla luce Romeo e Futura e già dopo pochi giorni dal lieto evento indossa un ...

StriScia la Notizia - colpo basso a Federica Panicucci : "Avete notato che a Capodanno..." : Come sempre, Striscia la Notizia non risparmia nessuno. Men che meno colleghi e colleghe di Mediaset. E così, nella rubrica Fatti e Rifatti del tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5, la protagonista - suo malgrado - è Federica Panicucci, madrina del Capodanno su Mediaset, trasmesso propri

Sci alpino - le convocate dell’Italia per St. Anton. Novità Nadia Delago - c’è Federica Sosio : Anche se le condizioni meteo stanno mettendo a forte rischio la regolarità del fine settimana di Sankt Anton (clicca qui per le ultime news dopo la cancellazione della prima prova di discesa) è stata ufficializzata la composizione della formazione femminile che prenderà parte alla discesa libera di sabato 12 gennaio e del supergigante di domenica 13. Oltre alle confermate Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia ...

Sci alpino - definita la formazione italiana per lo slalom femminile di Zagabria : assente Federica Brignone : Irene Curtoni, Chiara Costazza e Lara Della Mea parteciperanno allo slalom di Zagabria, faranno il loro esordio in Coppa del mondo le giovani Anita Gulli e Marta Rossetti Due cambiamenti rispetto a Semmering nella squadra femminile di slalom che gareggerà a Zagabria sabato 5 gennaio. Al posto della rinunciataria Martina Peterlini (dolorante ad una spalla) ci sarà Anita Gulli, ventenne piemontese dell’Esercito che fa parte del gruppo ...