Julen | il bimbo caduto nel pozzo 5 giorni fa | si scava ancora | georadar segnala ampia

Bimbo caduto nel pozzo - si scava ancora. La Spagna : "Forza Julen" : Il piccolo Julen come Alfredino Rampi , il Bimbo di 6 anni precipitato e morto in un pozzo di Vermicino il 13 giugno 1981? In Spagna non ci vogliono nemmeno pensare. A Totalan, comune vicino a Malaga ...

Bimbo caduto nel pozzo a Malaga - il robot-sonda è vicino al fondo : 48 ore per trovare Julen : Potrebbe essere vicina una svolta nelle ricerche del piccolo Julen, il Bimbo di due anni caduto in un pozzo vicino Malaga. Il robot-sonda con le telecamere che in queste ore cerca di localizzarlo ha ...