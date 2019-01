Sci | arriva l’annuncio di Peter Fill | “la mia stagione è già finita!”

Ipotesi Sciopero delle guardie giurate : arriva il chiarimento dell'A.G.R.I : Dopo la minaccia di sciopero paventata del presidente dell'A.N.G.G.I. sul quotidiano Repubblica, arrivano i chiarimenti...

Le clausole reScissorie nei contratti dei calciatori sono arrivate a cifre folli : La nuova era del calcio, quella delle cifre astronomiche, per qualcuno addirittura sull’orlo dell’amoralità, ha portato i maggiori club del mondo (così come anche i tifosi che stanno ad assistere da casa) a non ritenere in pratica nessuna trattativa davvero impossibile, per quanto riguarda l’aspetto tecnico/calcistico certo, ma soprattutto, appunto, per il denaro investito. Quanto può arrivare a valere un ...

Giappone. Arriva la tassa in uScita. Mille yen per chi laScia l'arcipelago : Non si tratta però di disincentivare gli asiatici che da decenni esplorano il mondo in massa, né tantomeno di allontanare gli stranieri, seppure a molti non farà piacere sapere che per scoprire uno ...

Sono arrivati pacchi sospetti ad ambaSciate e consolati di Melbourne e Canberra - in Australia : La polizia Australiana sta indagando su diversi pacchi sospetti mandati a consolati e ambasciate nelle città Australiane di Melbourne e Canberra. La polizia non ha aggiunto altri dettagli, ma i media Australiani parlano di almeno nove missioni diplomatiche coinvolte a

Svolta Ferrari 2019 : laScia Arrivabene - Binotto nuovo team principal : Il 2019 della Ferrari parte con la Svolta. Mattia Binotto, il papa' della SF71H, la monoposto della scorsa stagione con cui Sebastian Vettel aveva fatto sperare i tifosi nella prima parte del 2018, prendera' il posto di Maurizio Arrivabene alla guida della scuderia di Maranello nelle vesti di team principal. Secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex uomo della Philip Morris, questa mattina non presente nei suoi uffici nella sede ...

Muore quarto neonato a BreScia - arrivano Nas in ospedale : Si aggrava il tragico bilancio dei neonati morti agli Spedali Civili di Brescia. Ai tre gia' noti, se ne e' aggiunto un quarto: l'ultima vittima e' un bimbo nato prematuro, ricoverato sabato mattina sempre al reparto di neonatologia della struttura Bresciana, e morto sempre li' poche ore dopo il suo arrivo. Su questo caso, come sui precedenti, l'ospedale stesso ha disposto accertamenti, cosi' come ha fatto la magistratura con l'apertura di un ...

Scienza - Chang'E-4 : arrivano nuovo foto del lato oscuro della Luna : La China's National Space Administration (CNSA) ha caricato in rete le ultime foto scattate da Chang'E-4. Mai prima d'ora eravamo entrati in possesso delle immagini del lato oscuro della Luna, intorno al quale si erano formati una quantità di miti e leggende impressionanti. Inutile dire che la sonda Lunare cinese, atterrata il 3 dicembre, ha fatto la Storia, classificandosi come il primo lander ad atterrare sul lato oscuro della Luna. La ...

Ferrari - laScia Arrivabene : Binotto nuovo team principal : Roma, 7 gen., askanews, - Cambio al vertice della Gestione sportiva della Ferrari. Lo scrive la Gazzetta dello sport per la quale l'attuale team principal Maurizio Arrivabene sarà sostituito da quello che fino all'anno scorso era il direttore tecnico della scuderia Mattia Binotto. Il mancato rinnovo del ...

Rivoluzione alla Ferrari - Maurizio Arrivabene laScia il posto a Mattia Binotto : La Gazzetta dello Sport ha annunciato che la Rivoluzione è cominciata a Maranello. L'annuncio di questo clamoroso cambiamento dovrebbe arrivare già nelle prossime ore. A quanto pare il rapporto tra i ...

LIVE Sport - DIRETTA 7 gennaio : aggiornamenti Dakar in tempo reale. Arrivabene laScia la Ferrari! Bene Camila Giorgi e Berrettini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, lunedì 7 gennaio. Inizia una nuova settimana ed anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: nella notte italiana si sono disputati i match della NBA, mentre la pioggia sta flagellando Sydney, provocando grossi ritardi nei programmi del torneo combined di tennis che vede tra le protagoniste Camila Giorgi. Ad Auckland è impegnato invece il nostro Matteo Berrettini. Dopo questa scorpacciata di ...

Arriva la Befana! Città della Scienza festeggia la vecchina : Non mancheranno naturalmente gli affascinanti spettacoli del Planetario con lo speciale live Show 2D "Le Comete: Messaggeri da Mondi Lontani" . Tutta la giornata sarà accompagnata da una pioggia di ...

CINEMA/ Le uScite del week-end : arriva 007 - ma la vera chicca è The Burning Plain : Il ventiduesimo capitolo della saga di James Bond delude le aspettative, ma il fine settimana dei cinefili è impreziosito dalla perla dell'ultimo film di Guillermo Arriaga, The Burning Plain con una ...

Pallavolo – Domenica Millenium BreScia ancora al PalaGeorge : alle 17 arriva la capolista Novara : Un roster da brividi e un cammino in campionato praticamente impeccabile: l’Igor Gorgonzola si presenta a Montichiari in grande spolvero. A Brescia servirà una prestazione super per contrastare le piemontesi Al via il girone di ritorno della Samsung Volley Cup di serie A1. La Leonesse della Banca Valsabbina Brescia, dopo aver chiuso la prima parte della stagione con un brillante nono posto ed aver cullato il sogno di centrare la ...

Gli Sciacalli arrivano a Corinaldo : falsa raccolta fondi per una delle giovani vittime : una piaga che non si riesce ad evitare in un mondo spietato che spesso e volentieri si fa cieco senza esserlo. È accaduto a Torino, dopo i fatti di Piazza San Carlo a giugno del 2017, è accaduto dopo il disastro ferroviario al Pioltello nel ...