Il vicesindaco di Trieste Paolo Polidori è un genio | l’ho capito dal suo post sulla

Trieste - vicesindaco leghista getta la coperta di un clochard ma sbaglia cassonetto : rischia multa fino a 450 euro : Quattrocentocinquanta euro di multa. Questa la cifra massima che rischia di pagare il vicesindaco di Trieste, Paolo Polidori, per il gesto che lo ha visto protagonista pochi giorni fa. Il leghista, quando ha buttato le coperte usate da un clochard per ripararsi dal freddo, vantandosene poi su Facebook e sollevando le polemiche, ha infatti usato il cassonetto sbagliato e ora, come riporta Repubblica, la polizia municipale è pronta a ...

Chi è Mesej - il senzatetto a cui il vicesindaco di Trieste ha buttato vestiti e coperte : Cinquantasette anni, viene dalla Romania ed è bloccato a Trieste da quando ha perso i documenti. Era diretto in Francia, dove avrebbe dovuto raggiungere moglie e figli. Mesej Miha ha problemi cardiaci e soffre di psoriasi.Continua a leggere

Il triste senso del decoro cittadino per il vicesindaco di Trieste : Qualche giorno fa Paolo Polidori, vicesindaco leghista di Trieste, si è vantato su Facebook di aver buttato in un cassonetto teli e coperte di un senzatetto, lasciati nei pressi di via Carducci. In poche ore sono montate le polemiche e il politico locale si è giustificato appellandosi all’evergreen della difesa del decoro cittadino. Il vicesindaco, comunque, ha detto che il senza fissa dimora – un romeno da tempo in città – aveva ...

Trieste - le parole sono importanti. E quelle del vicesindaco Polidori ci dicono molto sulla nostra politica : Vale la pena rileggere con attenzione il messaggio ormai noto che il vicesindaco di Trieste Paolo Polidori ha pubblicato su Facebook: “sono passato in via Carducci, ho visto un ammasso di stracci buttati a terra… coperte, giacche, un piumino, e altro; non c’era nessuno, quindi presumo fossero abbandonati: da normale cittadino che ha a cuore il decoro della sua città, li ho raccolti e li ho buttati, devo dire con soddisfazione, nel cassonetto: ...

Trieste - vicesindaco leghista butta le coperte a un clochard : cittadini gliele riportano. “La città ti chiede scusa” : “Caro amico, speriamo che questa notte tu soffra meno il freddo. Ti chiediamo scusa a nome della città di Trieste“. Accanto, un pacco con coperte, maglioni, sciarpe, berretti e cuscini. I cittadini del capoluogo friulano hanno replicato così al gesto del loro vicesindaco leghista Paolo Polidori, che su Facebook si era vantato di aver gettato tra i rifiuti il giaciglio di un senzatetto in via Carducci. Il tutto è stato lasciato nel ...

