Romani esasperati | “Navighiamo nella spazzatura”

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Inon ne possono più. Soprattutto in alcune zone della capitale sono la piaga con cui i cittadini si trovano a dover fare i conti quotidianamente. “La situazione è penosa, inaccettabile. Qui ormai viviamo tra la spazzatura data alle fiamme, cassonetti stracolmi e rifiuti a terra, siamo sommersi dal degrado. Ci sentiamo un quartiere dimenticato dal Campidoglio – dice all’Adnkronos Roberto Torre del comitato di quartiere Tor Sapienza – Oltre ai roghi tossici ora abbiamo anche questa situazione che sta precipitando giorno dopo giorno“. “Noi vogliamo il servizio per il quale paghiamo, un servizio di raccolta quotidiano e non a macchia di leopardo e a giorni alterni. Qui navighiamospazzatura – sottolinea – camminiamo sulle erbacce, e il degrado porta altro degrado. Poi ci parlano di aumento della Tari…“. Di ...