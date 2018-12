Gli occhi del mondo su Putin | testato un missile nucleare 20 volte più veloce del suono

Presepe Vivente a Ragusa : Gli abiti barocchi incantano i visitatori : I magnificenti abiti barocchi del Presepe Vivente promosso dalla parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ragusa catturano l’attenzione dei visitatori

Il Segreto - trame al 4 gennaio : Fernando cerca di far aprire Gli occhi a Julieta : Lunedì 31 dicembre comincia una nuova settimana piena di colpi di scena per i milioni di telespettatori italiani interessati a scoprire cosa accadrà intorno al rapporto tra Prudencio e Julieta. La giovane donna ha creduto alla buona fede dell'Ortega, ma è a conoscenza di cosa può essere capace il fratello di Saul. Intanto Severo e Irene sono pronti per fare un passo importante nella loro relazione. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a ...

Bumblebee - lustratevi Gli occhi : sembra di essere dalla parti di E.T. ma è il prequel di ogni Transformers : lustratevi gli occhi, al cinema c’è Bumblebee. Su Rolling Stone David Fear l’ha buttata giù così: “è come se John Hughes avesse girato un Transformers movie…”. Vero. “Less is more” per il sesto capitolo diretto da Travis Knight del franchise Transformers della factory Michael Bay ovvero: meno distruzione/azione e più psicologia da coming of age. Come dire che togliendo dal centro della storia lo scontro tra ferraglia Autobot e Decepticon si ...

Danilo Toninelli - dietro Gli occhiali niente : così è diventato il simbolo dell'incompetenza : Gaffeur e fedelissimo, rassicurante e urlatore, impermeabile al ridicolo anche quando magnifica l'inesistente «tunnel del Brennero», il titolare dei Trasporti è lo spirito dei tempi. Che, attraverso di lui, parla. A vanvera Borghesucci, radical-chic, rosiconi: il dizionario di ingiurie e derisioni di Lega e M5S " Laura Castelli, specchio perfetto della politica nello stagno"

SCUOLA/ Hai in classe il fiGlio del collega? Occhio al decalogo del genitore-insegnante : Può diventare una delle evenienze più antipatiche della carriera di un docente: avere in classe il figlio di un collega. Cosa fare?

Dopo la ripresa eruttiva dell'Etna e dello Stromboli - Gli occhi sono puntati su un altro Vulcano : Dopo la ripresa dell'attività eruttiva alcuni giorni prima di Natale, dell'Etna e dello Stromboli, i due Vulcani siciliani collegati tra di loro a far paura torna nuovamente anche il Marsili. Si ...

Il sasso si stacca e lo colpisce in testa : Davide muore a 37 anni sotto Gli occhi di moglie e figli : Davide Doliana aveva 37 anni: è morto durante una gita in montagna con la famiglia, un dramma avvenuto sabato sotto gli occhi della moglie, in una delle tante escursioni che era solito fare con i suoi ...

Foligno torna ad alzare Gli occhi al cielo in cerca dell'astro di Betlemme : Ad attendere il pubblico sarà un evento in cui scienza e tradizione si incontreranno nel nome di quell'astro che, si narra, condusse 2000 anni fa e poco più i Re Magi al cospetto di Gesù Bambino. ...

[Il commento] Manovra - raffica di assunzioni nei ministeri ma Sud in ginocchio per i taGli aGli sgravi : ...alle tre di sabato notte e che sarà discusso alla Camera il 27 dicembre ha infatti disposto uno stanziamento di 2 milioni e 700 mila euro per l'assunzione di 20 dirigenti al Ministero dell'Economia e ...

F1 - Sebastian Vettel scrive una lettera ai tecnici della Ferrari : “Comunichiamo meGlio tra noi e rimbocchiamoci le maniche” : Sebastian Vettel ha voluto manifestare la propria vicinanza ai tecnici della Scuderia Ferrari. Il tedesco, dopo un Mondiale 2018 nel quale le delusioni non sono mancate, ha scritto una lettera ai componenti del team sottolineando le qualità della squadra e volendo infondere coraggio rispetto a quel che sarà l’anno prossimo, per provare a battere la Mercedes e riportare finalmente l’iride sotto l’insegna del Cavallino ...

Costanza Caracciolo e Federica Nargi - le foto col pancione : «Con le lacrime aGli occhi - piene di felicità» : Costanza Caracciolo e Federica Nargi amiche di pancione. Su Instagram Federica Nargi, incinta del secondo figlio, ha pubblicato delle foto scattate poco prima che nascesse Stella, la prima figlia di Costanza Caracciolo e Bobo... L'articolo Costanza Caracciolo e Federica Nargi, le foto col pancione: «Con le lacrime agli occhi, piene di felicità» proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Juve-Roma attraverso Gli occhi di Anastasi : 'La differenza è la mentalità' : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Serie A, le probabili formazioni DiFra, un ko sarebbe fatale

Quattro esercizi di yoga per rilassare Gli occhi : Le vacanze di Natale possono essere un’ottima occasione anche per occuparsi della salute degli occhi e della vista. Si spera infatti di stare un po’ più lontani da schermi e display, almeno nella modalità lavorativa intensiva e stressante di tutti i giorni. Per questa ragione Signify, gruppo leader nel settore dell’illuminazione, ha messo a punto insieme a Sarah Highfield, fondatrice di yogagise yoga, una serie di semplici esercizi di yoga ...