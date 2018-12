Inter | indiscrezione su Radja Nainggolan | cosa ha combinato per meritarsi la sospensione

liberoquotidiano

: Radja Nainggolan sospeso. L'indiscrezione raccolta da Libero: ecco cosa ha combinato (in soli 2 giorni) per meritar… - Libero_official : Radja Nainggolan sospeso. L'indiscrezione raccolta da Libero: ecco cosa ha combinato (in soli 2 giorni) per meritar… - Pianeta_Inter : COLPO DI SCENA: MOURINHO PUO' TORNARE A CASA ???? ECCO PERCHE' SI PUO' FARE ? -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Evidentemente le vacanze di Natale non portano consiglio ache, dopo la deludente partita Chievo-, ha pensato di presentarsi a notte fonda in un locale della movida milanese per festeggiare non si sa bene. Maglietta d' ordinanza, tatuaggi in bella vista e cappellino rivolt