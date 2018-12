Incidenti a San Paolo | Brescia e Chiari SIRENE DI NOTTE

bresciasettegiorni

: Incidenti di Piazza San Carlo, per la banda dello spray urticante la procura chiede rinvio a giudizio per omicidio… - gianfrancodang3 : Incidenti di Piazza San Carlo, per la banda dello spray urticante la procura chiede rinvio a giudizio per omicidio… - quotidianopiem : L’udienza preliminare non è stat ancora fissata - Tp24it : Marsala, una Panda sbanda e finisce sotto un furgone a San Leonardo. Ferito un uomo -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) A Sanun 30enne è finito fuori strada in via Caselle pochi minuti prima delle 23. E' stato soccorso in codice giallo dall'ambulanza di Dello e da un'automedica che lo hanno condotto al Civile. ...