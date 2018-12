Guai in casa Lazio | Immobile potrebbe saltare la gara col Bologna | le ultime

Milano passeggia sui Guai di Cantù. Venezia ko in casa : passeggiata Armani sui resti di Cantù dove ogni goccia di sudore conta, ma è troppo poco per arginare la grandine biancorossa: 101 a 74 sul campo di Desio, cinque minuti di resistenza, l'illusione per ...

Violenta la badante incinta e la tiene segregata : nei Guai il proprietario di casa

Infortunio Pjanic - Guai in casa Juventus : le ultime sul bosniaco : Infortunio Pjanic – Non arrivano buone notizie in casa Juventus, dopo Bernardeschi altra defezione in casa bianconera, si è fermato con la Nazionale il bosniaco Miralem Pjanic, il centrocampista bianconero ha accusato un affaticamento muscolare e non sarà a disposizione per la gara contro la Spagna. A questo punto sembra a forte rischio l’utilizzo di Pjanic nella gara di campionato davanti al pubblico amico contro la Spal, ...

Ruba la corrente dalla casa estiva della vicina - finisce nei Guai un 53enne leccese

Calcio - Europa League 2019 : il Milan va a caccia di rivincite in casa del Betis. HiGuain assente per infortunio : Domani alle ore 21.00 torna protagonista l’Europa League 2019 di Calcio e siamo alla quarta giornata di incontri della fase a gironi. Un turno importante per il Milan di Rino Gattuso che, reduce dalla sanguinosa sconfitta interna contro il Betis Siviglia a San Siro, ha voglia di rifarsi in casa degli spagnoli per riprendersi la leadership del gruppo F. Non si preannuncia un match semplice al “Benito Villamartin“. I biancoverdi ...

L’ex giunta condannata a risarcire il Comune. Nei Guai il primo sindaco italiano di CasaPound : Esattamente un anno fa, CasaPound aveva il suo primo e storico sindaco in Italia. Andrea Bianchi, unico amministratore di Trenzano, 5 mila abitanti in provincia di Brescia. Il 2 novembre 2017 aveva infatti deciso di aderire pubblicamente al partito neofascista, dopo un passato di lunga militanza in Forza Italia. Nei giorni scorsi la Corte dei Conti...

Infortunio Cancelo - Douglas Costa e Matuidi : quanti Guai in casa Juventus : Infortunio Cancelo, Douglas Costa e Matuidi – Un punto per la qualificazione, tre per il primo posto matematico nel Gruppo H: la Juventus contro il Manchester United ha la possibilità di strappare il biglietto per gli ottavi di Champions con due turni di anticipo e di farlo addirittura da leader del girone. L’occasione è ghiotta e i bianconeri lavorano sodo per sfruttarla: questa mattina la squadra ha lavorato sulla tattica da ...

Infortunio HiGuain - le ultime novità da casa Milan : Infortunio Higuain, recuperare il Pipita per la gara attesissima contro la Juventus è fondamentale per il Milan di Gattuso Infortunio Higuain – “Pensavamo fosse un colpo, invece ha sentito una fitta. Non dimentichiamo che è stato operato alla schiena 7-8 anni fa. Speriamo non sia nulla“. Gennaro Gattuso ha spiegato così ai microfoni di Skysport, quanto accaduto al Pipita Higuain. In un primo momento si pensava infatti ad ...

Grande Fratello Vip - Francesca Cipriani entrerà nella casa : il piano diabolico - chi vuole inGuaiare : Da tempo Francesca Cipriani implora di entrare al Grande Fratello Vip e naturalmente la showgirl è stata accontentata. L'ex naufraga dell'Isola dei famosi sarà ospite della prossima puntata con Ilary ...

In casa più di 160 grammi di marijuana e il necessario per confezionarla - nei Guai 59enne : Un 59enne di San Cassiano è finito nei guai per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa nascondeva 6 involucri di marijuana.

NBA – Infortunio Kevin Love - nuovi Guai in casa Cleveland Cavaliers : ecco i tempi di recupero : Kevin Love costretto a fermarsi per Infortunio: i Cleveland Cavaliers perdono la loro stella per un problema all’alluce sinistro Come se non bastassero le 6 sconfitte in altrettante gare di regular season e il conseguente esonero di coach Tyronn Lue, in casa Cleveland Cavaliers la situazione non fa altro che peggiorare. Ci sono anche gli infortuni a mettersi di mezzo. Secondo ESPN, Kevin Love, l’uomo franchigia dopo l’addio di LeBron ...

Casaleggio Associati - il Parlamento europeo apre un'istruttoria : il grosso Guaio per il M5s : La Casaleggio Associati potrebbe essere nei guai. Il Parlamento europeo ha aperto un'istruttoria nei confronti della società fondata da Gianroberto Casaleggio e ora gestita dal figlio Davide. A dare l'...