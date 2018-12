Mafia | Salvini | Tra qualche mese o anno sarà cancellata

Salvini : “Cancelleremo la Mafia nel giro di qualche mese o anno” : Siamo più forti noi. Possono tener duro ancora qualche mese o qualche anno, ma mafia, camorra e 'ndrangheta saranno cancellate dalla faccia di questo splendido paese, ce la metteremo tutta", ha dichiarato il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini intervenendo alla cerimonia di consegna di un immobile confiscato alla criminalità organizzata.Continua a leggere

Salvini rivendica stretta di mano al capo ultrà condannato : ‘In curva molte brave persone. Mafia sconfitta in qualche mese’ : Né scuse né prese di distanza a posteriori. Per Matteo Salvini non è inopportuno che il ministro dell’Interno partecipi alla festa della curva Sud del Milan e stringa la mano a uno dei capi ultras, Luca Lucci, fresco di patteggiamento a un anno e mezzo per droga e con una condanna per aggressione a un tifoso dell’Inter, che perse un occhio per colpa di un suo pugno. Dopo 48 ore di silenzio sulla vicenda, il capo del Viminale ...

Mafia : Cutrò (testimoni giustizia) - Salvini riveda revoca scorta a Conticello : Palermo, 18 dic. (AdnKronos) - "Faccio appello al ministro dell'interno Salvini e al sottosegretario Luigi Gaetti affinché rivedano la decisione della revoca della scorta al testimone di giustizia Vincenzo Conticello". E' quanto chiede Ignazio Cutrò, presidente dell'Associazione Nazionale testimoni

Salvini : ancora arresti - vinceremo la guerra alla Mafia : Roma – “Altro blitz dei Carabinieri e altri arresti e perquisizioni per boss e delinquenti mafiosi, questa volta in provincia di Trapani. Grazie alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura che proseguono implacabili la guerra (che vinceremo) contro la mafia”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. L'articolo Salvini: ancora arresti, vinceremo la guerra alla mafia proviene da ...

Spataro : "l'operazione antiMafia annunciata da Salvini è finita - sei indagati irreperibili" : A due giorni dal botta e risposta con Matteo Salvini sull'operazione della procura di Torino, Armando Spataro rende noti i dettagli sull'operazione che ha portato all'arresto di alcuni membri della mafia nigeriana. Non lo aveva fatto prima per "non compromettere l'esito delle operazioni delegate che non si erano concluse il 4 dicembre ma che lo sono state ieri sera (nella serata del 5 dicembre, ndr)". Il bilancio dell'operazione è di otto ...

Tweet di Salvini sulla Mafia nigeriana - ira di Spataro : «Danni a indagini». «Vada in pensione» : Lite tra Matteo Salvini e il procuratore capo di Torino Armando Spataro. A scatenare l'ira del magistrato è stato un Tweet del ministro dell'Interno sulla mafia nigeriana che secondo...

Il tweet sulla Mafia nigeriana non è l'unico scivolone social fatto oggi da Salvini : Nel giorno in cui il procuratore capo di Torino, Armando Spataro , e Roberto Saviano , accusano Matteo Salvini di aver danneggiato il blitz contro la mafia nigeriana parlandone su Twitter a operazione ...