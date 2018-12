Saldo Imu e Tasi 2018 | scade oggi 17 dicembre | come pagarlo

Imu-Tasi - oggi scade pagamento del Saldo : 6.25 scade oggi il termine per pagare il saldo dell'Imu e della Tasi. Roma è la città capoluogo dove si paga di più,con una media di 2.064 euro. A Milano,invece, si pagheranno 2.040 euro medi;a Bologna 2.038 euro;a Genova 1.775 euro; a Torino 1.745 euro. Si spenderà meno ad Asti, con un costo medio di 580 euro, Gorizia (582), Catanzaro (659), Crotone (672), Sondrio (674 euro). L'appuntamento di oggi vale 10,2 miliardi, mentre complessivamente ...

Imu e Tasi - domani ultimo giorno per pagare il Saldo : esborso da 10 - 2 miliardi : 'Dal 2012, questa mega-patrimoniale ha pesato per 150 miliardi, facendo crollare il valore degli immobili e deprimendo l'immensa economia collegata', afferma il presidente di Confedilizia Giorgio ...

Entro lunedì pagamento Saldo Imu-Tasi - esborso 10 miliardi : Dal 2012, questa mega-patrimoniale ha pesato per 150 miliardi, facendo crollare il valore degli immobili e deprimendo l'immensa economia collegata", afferma il presidente di Confedilizia Giorgio ...

Imu e Tasi - entro lunedì il Saldo per 18 milioni di proprietari : Attenzione alle situazioni in cui è cambiato il possesso nel corso dell’anno. È il caso di un immobile che da locato è rimasto sfitto o viceversa, qualora il Comune preveda aliquote diverse per queste tipologie di immobili...

Imu-Tasi 2018 : il 17 dicembre la scadenza per pagare il Saldo senza sanzioni : I contribuenti italiani possessori di un fabbricato (ad eccezione dell'abitazione principale o cosiddetta prima casa) o di un terreno in un Comune italiano in questi giorni saranno chiamati a pagare il saldo dell'Imu (Imposta municipale propria) e della Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) 2018 che quest'anno cade il 17 dicembre e non il consueto giorno 16. Scadenze Imu e Tasi 2018 Normalmente è possibile pagare l'Imu e la Tasi in due rate ...

Lunedì 17 dicembre scade il termine per il Saldo Imu-Tasi : scade Lunedì 17 dicembre il termine per effettuare il saldo dell’Imu e della Tasi. Con il saldo il contribuente deve verificare l’importo dovuto per l’intero anno. La normativa prevede di pagare l’acconto sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente mentre il versamento della seconda rata deve essere effettuato, con eventuale conguaglio sulla prima, sulla base delle ...

Fisco : il 17 Saldo Imu Tasi - 10 - 2 mld : ANSA, - ROMA, 12 DIC - Entro il 17 dicembre bisognerà versare il saldo Imu-Tasi: 10,2 miliardi di euro per un conto complessivo a fine 2018 di 20,4 miliardi di euro. L'operazione, secondo i calcoli ...

Imu e Tasi - scadenza alle porte per il Saldo : Le delibere in materia di Imu e Tasi, comunque, dovevano essere approvate entro il 28 ottobre scorso, e comunicate al Ministero dell'economia. In caso di dubbi si può sempre verificare sul sito del ...

Saldo Imu 2018 : quali delibere utilizzare? : I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento ...